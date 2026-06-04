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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 7558 مواطنًا خلال قوافل مجانية في كفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية
محمود زيدان

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، توقيع الكشف الطبي على 7558 مواطن خلال القوافل الطبية المجانية بمراكز الرياض والحامول وكفر الشيخ ومطوبس وقلين ودسوق في شهر مايو، والتي نظمتها مديرية الشؤون تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بمختلف القرى والتوابع.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن القافلة ضمت عيادات (الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والنساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد) كما تم إجراء 921 تحليلًا طبيًا (معمل دم – معمل طفيليات)، و130 فحصًا بالأشعة (أشعة عادية – سونار)، إلى جانب تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي تناولت التوعية بالأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها، استفاد منها 2904 مواطنًا.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متنوعة لأهالينا، مشيرًا إلى أنه في إطار استدامة مبادرتي «100 مليون صحة» و«افحص واطمئن» للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، تم إجراء 464 فحصًا طبيًا، كما تم تحويل 69 مريض إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مع صرف الأدوية مجانًا لجميع الحالات.

أعرب محافظ كفرالشيخ عن تقديره للجهود المبذولة في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالينا بالمحافظة، موجهًا خالص الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، وحرصه على وصول الخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين بمختلف قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ قافلة طبية

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