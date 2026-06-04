الموجة 29 .. تنفيذ 4 قرارات إزالة في كفر الشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز بلطيم، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ 4 قرارات إزالة بمساحة 1030 مترًا مربعًا بمركز بلطيم، تحت إشراف سند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، خلال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون.