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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: صُلح بين عائلتين .. وامتحانات للشهادة الثانوية الأزهرية والإعدادية والدبلومات الفنية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 6/6/2026 أحداثًا متنوعة.

الصلح خير .. محافظ أسوان يشهد مراسم إتمام الصلح بين عائلتين| شاهد

وسط حضور لنحو 3 آلاف مواطن من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مراسم إتمام الصلح التى أقيمت بمدينة الرحاب بكيما بين عائلتى آل عبد الناصر أولاد نجم بنجع حمادى ، وعبد الحافظ بقبيلة الأشراف.

رئيس منطقة أسوان يتابع إنتظام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. شاهد

انطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية بمعاهد أسوان الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 ، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي القرآن الكريم والحديث، وسط متابعات ميدانية مكثفة من قِبل رئيس المنطقة ولجان المتابعة على مستوى المحافظة.


محافظ أسوان يتفقد البازارات السياحية بميدان مدخل معبد فيله

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان البازارات السياحية بميدان مدخل معبد فيله، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، ومتابعة جهود تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بأحد أهم المزارات السياحية بالمحافظة.


وكيل تربية وتعليم أسوان يتابع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

تابع الدكتور ربيع أبو يوسف الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم السبت، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، والتي تُعقد خلال الفترة من 6 يونيو وحتى 11 يونيو 2026.


وكيل تعليم أسوان يتابع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية من مدرسة محمد محسن شعيب الفنية بنات..صور

جهود متنوعة

تابع الدكتور ربيع أبو يوسف الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم السبت، انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، والتي تستمر حتى ١٨ يونيو الجاري.


محافظ أسوان: أشيد بالدور البناء لخدمة الاتحاد المحلي لنقابات العمال

أهدى الاتحاد المحلي لنقابات عمال أسوان، درع التكريم للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تقديراً لدوره الملموس في دعم العاملين بمختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وحرصه المستمر على تلبية احتياجاتهم وتحسين بيئة العمل بما يساهم فى رفع معدلات الإنتاج والتنمية.

محافظ أسوان يتابع نتائج جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر مايو

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى خلال شهر مايو  المنقضى .


محافظ أسوان يتابع مشروع تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة
 

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بفريق عمل مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير مسجد الطابية ، والوقوف على نسب الإنجاز والخطط الزمنية المحددة للإنتهاء منه.

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