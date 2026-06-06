محافظ أسوان يتابع مشروع تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بفريق عمل مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير مسجد الطابية ، والوقوف على نسب الإنجاز والخطط الزمنية المحددة للإنتهاء منه.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، وتوجيهات القيادة السياسية بتحويل المحافظة إلى مقصد سياحى عالمى متكامل .

حضر اللقاء السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والدكتور سعدى بدوى إستشارى الزراعات واللاندسكيب بالمؤسسة ، ووليد حجازى مدير العقود والمتابعة ، والمهندس زياد عامر المصمم والمنفذ للمشروع ، إلى جانب ناهد سيد المستشار القانونى للمشروع .

تطوير مسجد الطابية وإحياء الموقع التراثى

وخلال اللقاء، تم إستعراض الأعمال الجارية بمشروع التطوير الشامل لمسجد بدر بالطابية والمنطقة المحيطة به ، والمقرر الإنتهاء منه بنهاية يونيو الجارى.

جهود متنوعة

حيث يستهدف المشروع إعادة إحياء الموقع التاريخى والتراثى برؤية حضارية متكاملة، وتعزيز مكانة المسجد داخل المشهد العمرانى لمدينة أسوان، وفق أسس علمية وهندسية تراعى الهوية المعمارية للموقع، مع تنفيذ منظومة متكاملة للإضاءة والتجميل لإبراز العناصر المعمارية المميزة للمسجد.

توسعات خضراء وإستدامة بيئية

كما شملت الأعمال تنفيذ مشروعات للتشجير وزيادة المسطحات الخضراء بما يصل إلى 12 ألف شجرة، إلى جانب إنشاء محطتين لرى الأشجار لضمان الاستدامة والحفاظ على الرقعة الخضراء، فضلاً عن تنفيذ أعمال ترميم وإعادة تأهيل للأرضيات وجدران الأرصفة، بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى للمنطقة ورفع كفاءتها الخدمية.

الخلاصة :

تعكس المشروعات التى تنفذها مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر التعاون مع محافظة أسوان للعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير المواقع التراثية والسياحية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية وتحسين المشهد الحضارى ، ويعزز من جاذبية أسوان كإحدى أهم الوجهات السياحية والثقافية على المستويين المحلى والعالمى.