محافظ أسوان يتابع نتائج جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر مايو

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى خلال شهر مايو المنقضى .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجن ة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والصحة العامة .



تحصينات وقائية لحماية الماشية والدواجن

شهد قطاع الوقاية البيطرية تنفيذ حملات تحصين استهدفت 60 ألف و364 رأس من الحيوانات ضد الأمراض الوبائية المختلفة، شملت الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وجدري الأغنام وطاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى لقاحات وقائية أخرى، فضلاً عن سحب عينات من مزارع الدواجن وإرسالها للمعامل المختصة للتأكد من سلامة الطيور وخلوها من الأمراض قبل تداولها بالأسواق وذلك بناءاً على تعليمات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الوزير علاء فاروق ، ومحافظ أسوان المهندس عمرو لاشين .



متابعة ميدانية دقيقة لرصد الأمراض الوبائية

وفي مجال الترصد الوبائي، تم فحص ومتابعة 2720 حيوانا وطائرا من خلال زيارات ميدانية للقرى والمنازل والأسواق، شملت مناظرة مختلف أنواع الماشية والطيور، حيث أكدت أعمال المتابعة عدم رصد أي بؤر إشتباه مرضية، بما يعكس نجاح جهود الوقاية والمراقبة المستمرة.



تشديد الرقابة على المجازر والأسواق



كما واصلت المديرية جهودها فى مجال التفتيش على اللحوم والمجازر الحكومية، حيث تم الكشف على 2679 ذبيحة داخل 13 مجزراً بالمحافظة، مع ضبط وإعدام الإصابات المرضية والأجزاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن ضبط كميات من اللحوم ومصنعاتها المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



خدمات علاجية وقوافل بيطرية لدعم المربين

في إطار تقديم الرعاية البيطرية للمربين، تم تقديم الخدمات العلاجية لنحو 6010 حالات من خلال الوحدات البيطرية والقوافل العلاجية، إلى جانب تنفيذ 23 قافلة بيطرية شملت أعمال التشخيص والعلاج ومكافحة الأمراض والطفيليات المختلفة، بما يسهم في الحفاظ على صحة الحيوانات ورفع إنتاجيتها.



اهتمام بالرعاية التناسلية وتحسين السلالات

وشهدت أنشطة الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعي جهوداً مكثفة، حيث تم التعامل مع 714 حالة تناسلية، وتنفيذ أعمال الفحص والمتابعة والعلاج للحالات المختلفة، فضلاً عن تلقيح 255 رأس صناعى من الأبقار والجاموس، مع تحقيق نسب إيجابية متميزة تسهم فى تحسين السلالات وزيادة الإنتاج الحيواني.



التوسع في التأمين والترقيم والتسجيل

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على 2979 رأس حيوان وصرف التعويضات المستحقة للمربين، فيما تم ترقيم وتسجيل 1795 رأس من الأبقار والجاموس وإصدار أكثر من 4 آلاف بطاقة متنوعة، بما يعزز منظومة الحصر والمتابعة الدقيقة للثروة الحيوانية.



إجراءات وقائية لحماية الإنسان والحيوان

نفذت المديرية العديد من الإجراءات الوقائية المتعلقة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، من خلال الإختبارات والتحصينات الدورية، إلى جانب حملات مكافحة مرض السعار وتحصين الكلاب الحرة وتعقيم عدد منها للحد من انتشارها وحماية المواطنين.



نشر الوعي وتعزيز الثقافة البيطرية

وفي إطار الدور التوعوي، نفذت المديرية 184 نشاط إرشادى تنوعت بين الندوات واللقاءات التثقيفية حول الوقاية البيطرية والأمراض المشتركة والتلقيح الصناعي وإنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى لقاءات إعلامية لنشر الثقافة البيطرية وتعزيز الوعي لدى المواطنين والمربين.



التأكيد على استمرار الجهود لحماية الثروة الحيوانية والداجنة ، وخدمة المربين بما يساهم فى تعزيز منظومة الأمن الغذائى وحماية الصحة العامة، ودعم خطط التنمية المستدامة التى تشهدها المحافظة.