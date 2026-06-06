قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميرا أندريفا تصنع التاريخ في باريس.. بطلة رولان جاروس بعمر 19 عاما
طلع 2000 قرش .. سعر الذهب يرتفع لـ6485 جنيهًا في الصاغة
وجهة عالمية متكاملة.. صحف أيرلندا تشيد بتنوع المقصد السياحي المصري
مدير حماية الأطفال باليونيسيف: يصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الرقمية لأنها عابرة للحدود
وزير الطاقة الأمريكي: أسعار الوقود ستنخفض قريبا
طموحات إيلون ماسك: عطلات سياحية إلى القمر وحياة بشرية على سطح المريخ
نزيف العملات المشفرة.. بيتكوين تسجل أسوأ خسائر أسبوعية منذ انهيار FTX
أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة انبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
مجــ.زرة جديدة في غزة.. غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين تخلف قتــ.لى وجرحى
الذهب نازل .. مفاجأة بشأن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا| اعرف التفاصيل
أمين الإصلاح والنهضة: الدولة نجحت في مواءمة التشريعات مع معايير العمل الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع نتائج جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر مايو

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعة مكى خلال شهر مايو  المنقضى .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجن ة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والصحة العامة .


تحصينات وقائية لحماية الماشية والدواجن

شهد قطاع الوقاية البيطرية تنفيذ حملات تحصين استهدفت 60 ألف و364 رأس من الحيوانات ضد الأمراض الوبائية المختلفة، شملت الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وجدري الأغنام وطاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى لقاحات وقائية أخرى، فضلاً عن سحب عينات من مزارع الدواجن وإرسالها للمعامل المختصة للتأكد من سلامة الطيور وخلوها من الأمراض قبل تداولها بالأسواق وذلك بناءاً على تعليمات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الوزير علاء فاروق ، ومحافظ أسوان المهندس عمرو لاشين .


متابعة ميدانية دقيقة لرصد الأمراض الوبائية

وفي مجال الترصد الوبائي، تم فحص ومتابعة 2720 حيوانا وطائرا من خلال زيارات ميدانية للقرى والمنازل والأسواق، شملت مناظرة مختلف أنواع الماشية والطيور، حيث أكدت أعمال المتابعة عدم رصد أي بؤر إشتباه مرضية، بما يعكس نجاح جهود الوقاية والمراقبة المستمرة.


تشديد الرقابة على المجازر والأسواق


كما واصلت المديرية جهودها فى مجال التفتيش على اللحوم والمجازر الحكومية، حيث تم الكشف على 2679 ذبيحة داخل 13 مجزراً بالمحافظة، مع ضبط وإعدام الإصابات المرضية والأجزاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن ضبط كميات من اللحوم ومصنعاتها المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


خدمات علاجية وقوافل بيطرية لدعم المربين

في إطار تقديم الرعاية البيطرية للمربين، تم تقديم الخدمات العلاجية لنحو 6010 حالات من خلال الوحدات البيطرية والقوافل العلاجية، إلى جانب تنفيذ 23 قافلة بيطرية شملت أعمال التشخيص والعلاج ومكافحة الأمراض والطفيليات المختلفة، بما يسهم في الحفاظ على صحة الحيوانات ورفع إنتاجيتها.
 

اهتمام بالرعاية التناسلية وتحسين السلالات

وشهدت أنشطة الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعي جهوداً مكثفة، حيث تم التعامل مع 714 حالة تناسلية، وتنفيذ أعمال الفحص والمتابعة والعلاج للحالات المختلفة، فضلاً عن تلقيح 255 رأس صناعى من الأبقار والجاموس، مع تحقيق نسب إيجابية متميزة تسهم فى تحسين السلالات وزيادة الإنتاج الحيواني.
 

التوسع في التأمين والترقيم والتسجيل

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على 2979 رأس حيوان وصرف التعويضات المستحقة للمربين، فيما تم ترقيم وتسجيل 1795 رأس من الأبقار والجاموس وإصدار أكثر من 4 آلاف بطاقة متنوعة، بما يعزز منظومة الحصر والمتابعة الدقيقة للثروة الحيوانية.
 

إجراءات وقائية لحماية الإنسان والحيوان

نفذت المديرية العديد من الإجراءات الوقائية المتعلقة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، من خلال الإختبارات والتحصينات الدورية، إلى جانب حملات مكافحة مرض السعار وتحصين الكلاب الحرة وتعقيم عدد منها للحد من انتشارها وحماية المواطنين.
 

نشر الوعي وتعزيز الثقافة البيطرية

وفي إطار الدور التوعوي، نفذت المديرية 184 نشاط إرشادى تنوعت بين الندوات واللقاءات التثقيفية حول الوقاية البيطرية والأمراض المشتركة والتلقيح الصناعي وإنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى لقاءات إعلامية لنشر الثقافة البيطرية وتعزيز الوعي لدى المواطنين والمربين.
 

التأكيد على استمرار الجهود لحماية الثروة الحيوانية والداجنة ، وخدمة المربين بما يساهم فى تعزيز منظومة الأمن الغذائى وحماية الصحة العامة، ودعم خطط التنمية المستدامة التى تشهدها المحافظة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

الأطفال

يونيسيف: أشكال العنف التكنولوجي ضد الأطفال يتصاعد بوتيرة متسارعة

نتنياهو

دبلوماسي سابق: حكومة نتنياهو تتبنى مشروعًا توسعيًا يهدد استقرار المنطقة

لبنان

عضو النهضة الفرنسي : أمريكا قادرة على الضغط ضد إسرائيل.. ودولتنا شريك أساسي في استقرار لبنان

بالصور

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

هيونداي أيونيك V تظهر لأول مرة على الطرق العامة قبل طرحها الرسمي

هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V

نشرة المرأة والمنوعات| طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته.. نقص هذا المعدن يهدد صحة النساء ويؤثر على ذكاء الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سعر هيونداي النترا ام دى موديل 2012 المستعملة في مصر| صور

هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد