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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: أعمال التطوير بمحيط معبد فيلة تهدف للارتقاء بالخدمات السياحية

محافظ أسوان: أعمال التطوير الجارية بمحيط معبد فيلة تعكس الحرص على الارتقاء بالخدمات السياحية
محافظ أسوان: أعمال التطوير الجارية بمحيط معبد فيلة تعكس الحرص على الارتقاء بالخدمات السياحية
أ ش أ

أكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين ، أن أعمال التطوير الجارية بمحيط معبد فيله تعكس حرص محافظة أسوان على الارتقاء بالخدمات السياحية وتحسين الصورة البصرية للمزارات الأثرية بما يسهم في تعزيز مكانة المحافظة على خريطة السياحة العالمية ، ويوفر تجربة متميزة تليق بزوارها من مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال تفقد محافظ أسوان ، البازارات السياحية بميدان مدخل معبد فيلة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، ومتابعة جهود تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بأحد أهم المزارات السياحية بالمحافظة.
والتقى محافظ أسوان بأصحاب البازارات، وطلب من جميع الباعة وأصحاب البازارات بوضع تصور مقترح لتطوير البازارات السياحية ووضع اللمسات الجمالية المناسبة لها مع مراعاة تطبيق الهوية البصرية للمحافظة والطابع المعماري والتراثي الأسواني بما يتواكب مع أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمداخل والمخارج المؤدية إلى معبد فيلة في خطوة تستهدف الارتقاء بالمشهد الحضاري وتعزيز جاذبية المنطقة السياحية والعمل على تحسين تجربة زيارة المعبد مما يعود بالنفع على أصحاب البازارات فى المنطقة .
وأشار لاشين إلى أهمية استكمال عناصر التطوير بالمنطقة من خلال تنفيذ أسوار مزودة ببوابات جمالية على جانبي الممشى المخصص للمرسى السياحي بما يسهم في الحفاظ على سلامة المترددين عليه ، على أن يتم تصميمها وفقاً للهوية البصرية للمحافظة بما يعكس الطابع الجمالي والتراثي لأسوان بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، كونها جهة الولاية لهذه المنطقة .
وأكد محافظ أسوان ضرورة تنظيم عرض المقتنيات الأثرية بصورة حضارية ومنظمة، بما يضمن الحفاظ عليها وإبراز قيمتها التاريخية والثقافية أمام الزائرين، ويسهم فى تحسين تجربة السائحين وإظهار المقومات الحضارية التى تتمتع بها المحافظة.
وأوضح أن هذه الرؤية التطويرية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمواقع السياحية بما يواكب مكانة أسوان كواحدة من أهم المقاصد السياحية على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف المحافظ بأننا نحرص على تطوير المقاصد السياحية وتعظيم الاستفادة منها وأن تطوير البازارات والمرافق السياحية المحيطة بمعبد فيلة يدعم جهود زيادة الحركة السياحية وتعظيم العائد الإقتصادى بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ أسوان معبد فيله الخدمات السياحية السياحة

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