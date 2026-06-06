وكيل تعليم أسوان يتابع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية من مدرسة محمد محسن شعيب الفنية بنات..صور

تابع الدكتور ربيع أبو يوسف الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم السبت، انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، والتي تستمر حتى ١٨ يونيو الجاري.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسوان قد أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، حيث يؤدي هذا العام ١٦ ألفًا و٦٧ طالبًا وطالبة الامتحانات أمام ٦١ لجنة بمختلف الإدارات التعليمية، في تخصصات التعليم الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي بنظامي الثلاث والخمس سنوات.

واستهل وكيل الوزارة جولته الميدانية بمتابعة أعمال الامتحانات بلجنة مدرسة محمد محسن شعيب الفنية بنات، حيث أدت الامتحان ٢٣٦ طالبة داخل ١٢ لجنة، واطمأن على انتظام سير العمل داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطالبات لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

امتحانات

وشدد "أبو يوسف" على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، مع حظر حيازة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، والالتزام بتطبيق القانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ والقرارات الوزارية ذات الصلة، مع توفير المناخ النفسي المناسب للطلاب بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

كما تابع السيد وكيل الوزارة أعمال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، واطمأن على انتظام التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وسرعة رصد أية ملاحظات أو معوقات والتعامل الفوري معها، بما يضمن حسن سير الامتحانات وانتظام العمل بجميع اللجان على مستوى المحافظة، مؤكدًا أهمية المتابعة اللحظية والدقيقة طوال فترة انعقاد الامتحانات.

وفي ختام جولته، أعرب وكيل الوزارة عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائه الطلاب والطالبات، مؤكدًا حرص مديرية التربية والتعليم بأسوان على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمحافظة أسوان.