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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة أسوان يتابع إنتظام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. شاهد

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية
محمد عبد الفتاح

انطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية بمعاهد أسوان الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 ، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي القرآن الكريم والحديث، وسط متابعات ميدانية مكثفة من قِبل رئيس المنطقة ولجان المتابعة على مستوى المحافظة.

وتفقد فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، لجنة بنين مجمع معاهد « الإمام الشعراوي » والتى تضم طلاب معهدي « الإمام الشعراوي » وأسوان النموذجي.

الشهادة الثانوية الأزهرية

حيث قام فضيلته بالمرور على اللجان والاطمئنان على هدوء وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية، ودعا فضيلته الطلاب إلى التحلي بالهدوء والمراجعة الدقيقة لورقة الإجابة قبل تسليمها.

ووجه فضيلته القائمين على اللجان بضرورة توفير سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب، والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المنطقة، مؤكدًا أن المنطقة على أتم الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طارئ أو مشكلات حال حدوثها.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات بمعاهد منطقة أسوان الأزهرية يبلغ 2518 طالبًا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي موزعين على 19 لجنة على مستوى المحافظة.

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