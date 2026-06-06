محافظ أسوان يتفقد البازارات السياحية بميدان مدخل معبد فيله

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان البازارات السياحية بميدان مدخل معبد فيله، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، ومتابعة جهود تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بأحد أهم المزارات السياحية بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة المشروعات الخدمية والسياحية، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 .

تطوير البازارات وإبراز الهوية الأسوانية

وخلال لقائه بأصحاب البازارات، طلب المهندس عمرو لاشين جميع الباعة وأصحاب البازارات بوضع تصور مقترح لتطوير البازارات السياحية ووضع اللمسات الجمالية المناسبة لها، مع مراعاة تطبيق الهوية البصرية للمحافظة والطابع المعمارى والتراثى الأسوانى، بما يتواكب مع أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالمداخل والمخارج المؤدية إلى معبد فيله، فى خطوة تستهدف الارتقاء بالمشهد الحضارى وتعزيز جاذبية المنطقة السياحية ، والعمل على تحسين تجربة زيارة المعبد ، مما يعود بالنفع على أصحاب البازارات فى المنطقة .

تحسين المرسى السياحى وتأمين المترددين

وأشار عمرو لاشن إلى أهمية إستكمال عناصر التطوير بالمنطقة من خلال تنفيذ أسوار مزودة ببوابات جمالية على جانبى الممشى المخصص للمرسى السياحى، بما يسهم فى الحفاظ على سلامة المترددين عليه ، على أن يتم تصميمها وفقاً للهوية البصرية للمحافظة بما يعكس الطابع الجمالى والتراثى لأسوان ،بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، كونها جهة الولاية لهذه المنطقة .

جهود

تنظيم عرض المقتنيات الأثرية

وأكد محافظ أسوان ضرورة تنظيم عرض المقتنيات الأثرية بصورة حضارية ومنظمة، بما يضمن الحفاظ عليها وإبراز قيمتها التاريخية والثقافية أمام الزائرين، ويسهم فى تحسين تجربة السائحين وإظهار المقومات الحضارية التى تتمتع بها المحافظة.

نقلة نوعية للمواقع السياحية

وأوضح لاشين أن هذه الرؤية التطويرية ستساهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمواقع السياحية، بما يواكب مكانة أسوان كواحدة من أهم المقاصد السياحية على المستويين المحلى والعالمى.

دعم جهود التنمية المستدامة

وأضاف المحافظ بأننا نحرص على تطوير المقاصد السياحية وتعظيم الإستفادة منها ، وأن تطوير البازارات والمرافق السياحية المحيطة بمعبد فيله يدعم جهود زيادة الحركة السياحية وتعظيم العائد الإقتصادى بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الخلاصة

تعكس أعمال التطوير الجارية بمحيط معبد فيله حرص محافظة أسوان على الإرتقاء بالخدمات السياحية وتحسين الصورة البصرية للمزارات الأثرية بما يساهم فى تعزيز مكانة المحافظة على خريطة السياحة العالمية ، ويوفر تجربة متميزة تليق بزوارها من مختلف دول العالم.