الصلح خير .. محافظ أسوان يشهد مراسم إتمام الصلح بين عائلتين| شاهد

وسط حضور لنحو 3 آلاف مواطن من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مراسم إتمام الصلح التى أقيمت بمدينة الرحاب بكيما بين عائلتى آل عبد الناصر أولاد نجم بنجع حمادى ، وعبد الحافظ بقبيلة الأشراف ، وبمشاركة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، والشيخ نعمان السايح رئيس لجنة الصلح ، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية،إلى جانب عواقل وأجاويد القبائل الأسوانية،والقيادات البرلمانية والأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

إشادة بجهود الصلح

وخلال كلمته، قدم المهندس عمرو لاشين التحية للحضور المشاركين فى هذا الجمع الكريم الذى يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والمحبة ، مشيداً بالجهود التى بذلتها مديرية أمن أسوان ولجنة الصلح وكبار القبيلتين من أجل إنهاء الخلاف وإعادة الوئام بين أبناء المجتمع الواحد ، فالصلح بين الناس من أسمى القيم التى دعا إليها الدين الحنيف.

دعم السلم المجتمعى



وأكد محافظ أسوان أن المحافظة تدعم وتبارك جميع المبادرات التى تستهدف إنهاء الخلافات ونبذ النزاعات، فهذه الجهود تسهم فى تعزيز وحدة الصف المجتمعى وترسيخ دعائم السلم والأمن الإجتماعى بين مختلف فئات المجتمع الأسوانى وقبائله وعائلاته ، وإننا داعمين دائماً لؤاد الفتن من خلاف أو صراع ، لأن دورنا جميعاً نحمى بلدنا ونحافظ عليها .

أهمية التكاتف فى مواجهة التحديات

وأشار عمرو لاشين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات ، مؤكداً على أهمية توجيه الجهود نحو العمل والإنتاج ودعم مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تقدير لأهل الخير ولجان الصلح

وأضاف المحافظ أن هذا الصلح يمثل نموذجاً مشرفاً للتعاون والتسامح بين أبناء المجتمع ، موجهاً الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الصلح ، ورجال الأمن والدين ، والعمد والمشايخ ، وكل من ساهم فى تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلاف بما يعكس القيم الأصيلة التى يتميز بها أبناء أسوان.

أجواء محبة وتآخى

كما أشاد محافظ أسوان بإستجابة العائلتين من آل عبد الناصر أولاد نجم بنجع حمادى ، وعبد الحافظ بقبيلة الأشراف لنداء العقل والحكمة ، ليؤكد ذلك على أن ما يجمع أبناء المجتمع من روابط القرابة والجوار والمصالح المشتركة أكبر من أى خلافات طارئة ، داعياً إلى إستمرار روح المحبة والتعاون والعمل المشترك من أجل بناء مجتمع أكثر تماسكاً وإستقراراً.

دعاء من أجل مصر وأبنائها

وإختتم المهندس عمرو لاشين كلمته بالدعاء بأن يديم الله نعمة الأمن والسلام والمحبة بين أبناء الوطن ، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ، ويوفق الجميع لما فيه الخير والتقدم والإستقرار.

إهداء دروع من مؤسسة صعيد بلا ثأر

تم إهداء محافظ أسوان ، والقيادات الأمنية ، ولجنة الصلح دروع من مؤسسة صعيد بلا ثأر برئاسة صفاء عسران تقديراً لمساعى الخير والجهود المبذولة لإتمام المصالحات .



تعكس مراسم الصلح بين العائلتين حرص أبناء أسوان للحفاظ على قيم التسامح والتراحم والتكاتف المجتمعى ، كما تؤكد أهمية دور لجان المصالحات ورجال الأمن وأهل الخير فى دعم الإستقرار المجتمعى وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بما يسهم فى تعزيز الأمن والسلام الإجتماعى بالمحافظة.