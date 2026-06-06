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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: أشيد بالدور البناء لخدمة الاتحاد المحلي لنقابات العمال

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أهدى الاتحاد المحلي لنقابات عمال أسوان، درع التكريم للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تقديراً لدوره الملموس في دعم العاملين بمختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وحرصه المستمر على تلبية احتياجاتهم وتحسين بيئة العمل بما يساهم فى رفع معدلات الإنتاج والتنمية.

إشادة بالتفاعل المباشر مع المواطنين

أشاد ممثلو الاتحاد المحلي وأمانة العمال بالتفاعل المباشر لمحافظ أسوان مع مختلف المطالب والاحتياجات الجماهيرية، وسرعة الاستجابة لها من خلال الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف المدن والمراكز، فضلا عن اللقاءات الأسبوعية المنتظمة مع المواطنين ، والتى ساهمت فى إيجاد حلول فورية وعاجلة للعديد من المشكلات والقضايا الخدمية .

لقاء يعكس التعاون المشترك

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان بكل من عادل جادو الأمين العام للإتحاد المحلى لنقابات عمال أسوان، والمهندس محمد عبد الشكور أمين العمال ، حيث تم التأكيد على إستمرار التعاون والتنسيق لدعم العاملين وتحقيق المزيد من المكتسبات لهم .

إشادة بجهود النقابات وأمانة العمال


ومن جانبه ، أعرب المهندس عمرو لاشين عن خالص شكره وتقديره لأعضاء الإتحاد المحلى لنقابات العمال، مشيداً بالدور البناء الذى يقومون به فى خدمة العاملين والتواصل معهم ، والعمل على نقل مطالبهم وإحتياجاتهم بما يسهم فى توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للإنتاج .

اهتمام القيادة السياسية بالعامل المصري

وأكد محافظ أسوان أن العامل المصرى يحظى بإهتمام ورعاية كبيرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إنطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية دوره فى دفع عجلة التنمية والبناء ، وهو ما يتطلب مواصلة الجهود الرامية إلى رفع وعى العاملين بحقوقهم وواجباتهم من خلال الندوات والدورات التثقيفية داخل المنشآت والمؤسسات المختلفة .

دعم الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة


وأشار لاشين إلى أهمية تذليل العقبات التى تواجه العاملين بمختلف قطاعات العمل ، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى قد تعوق الأداء والإنتاج بما ينعكس إيجابياً على زيادة معدلات العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ودعم مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة .
يعكس هذا التكريم حجم التقدير للجهود التى تبذلها محافظة أسوان فى دعم العاملين والتفاعل مع قضاياهم ، كما يؤكد أهمية الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والنقابات العمالية والأحزاب الوطنية فى تعزيز الإستقرار الوظيفى وتحسين بيئة العمل، بما يخدم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة ويحقق تطلعات المواطنين .

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