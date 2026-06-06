وكيل تربية وتعليم أسوان يتابع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

تابع الدكتور ربيع أبو يوسف الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم السبت، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، والتي تُعقد خلال الفترة من 6 يونيو وحتى 11 يونيو 2026.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وأدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط بنظام البوكليت، لمدة ساعتين ونصف، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

واستهل وكيل الوزارة جولته بمتابعة لجان مدرسة كيما الإعدادية المشتركة، والتي يؤدي بها طلاب مدرسة رمضان أرباب الإعدادية المشتركة الامتحانات بإجمالي 339 طالبا وطالبة داخل 17 لجنة، حيث اطمأن على هدوء اللجان وانتظام العمل بها، كما حرص على الاستماع لآراء الطلاب حول مستوى الامتحان، والذين أكدوا أن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر والكتاب المدرسي.

امتحانات

كما شملت الجولة مدرسة المواساة الإعدادية بنين، والتي يؤدي بها الامتحان 241 طالبًا داخل 12 لجنة، حيث تابع سير الامتحانات والتزام جميع القائمين على العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل.

وشدد "أبو يوسف" على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات، والتصدي لأية محاولات للإخلال بالنظام أو الغش بكل حزم، مع توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحان في هدوء وانضباط، مؤكدًا حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، وضرورة تنفيذ إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان.

وعقب جولته الميدانية، تابع السيد وكيل الوزارة أعمال غرفة عمليات المتابعة المركزية بديوان المديرية، واطمأن على انتظام التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وسير العمل بجميع اللجان على مستوى المحافظة، مؤكدًا ضرورة المتابعة اللحظية ورصد أية معوقات أو ملاحظات والتعامل الفوري معها بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي ختام جولته، أعرب وكيل الوزارة عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب، داعيًا إياهم إلى التركيز أثناء قراءة الأسئلة، وحسن استثمار الوقت، ومراجعة الإجابات جيدًا قبل تسليم أوراق الإجابة.