عبوة واحدة قد تضع قلبك في خطر .. تحذير عاجل من تلك المشروبات

جدد خبراء القلب التحذير من مخاطر مشروبات الطاقة، مؤكدين أنها تمثل تهديدًا حقيقيًا لصحة القلب، خاصة مع احتوائها على كميات مرتفعة من الكافيين قد تؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب ومضاعفات صحية خطيرة. كما شددوا على أهمية تجنب الإفراط في تناولها، إلى جانب الحد من عوامل الخطورة الأخرى مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، تحذيرًا شديد اللهجة من مخاطر مشروبات الطاقة، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة القلب، خاصة لدى الشباب، كما حذر من عدد من "القتلة الصامتين" التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، داعيًا إلى تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن العادات الضارة.

مشروبات الطاقة.. خطر يهدد صحة القلب

قال الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج "قلبك مع جمال شعبان"، إن مشروبات الطاقة تعد من أخطر المنتجات التي قد تؤثر سلبًا على صحة القلب، واصفًا إياها بأنها "سم قاتل" لما تسببه من مضاعفات قد تصل إلى اضطرابات في كهرباء القلب وتسارع ضرباته.

وأكد أن الإفراط في تناول هذه المشروبات قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، داعيًا الشباب إلى تجنبها حفاظًا على سلامة القلب والجهاز الدوري.

يفند مزاعم زيادة النشاط والتركيز

ونفى العميد السابق لمعهد القلب القومي صحة الاعتقاد السائد بأن مشروبات الطاقة تساعد على زيادة التركيز أو تمنح الجسم نشاطًا إضافيًا قبل ممارسة التمارين الرياضية، مشددًا على أن هذه المعتقدات لا تستند إلى أسس علمية، وأن الإفراط في استهلاك تلك المشروبات قد تكون له عواقب صحية خطيرة.

عبوة واحدة تعادل 6 فناجين قهوة

وأوضح شعبان أن عبوة مشروبات الطاقة قد تحتوي في المتوسط على نحو 600 ملليجرام من الكافيين، بينما لا يتجاوز محتوى أكبر فنجان قهوة 100 ملليجرام، ما يعني أن تناول عبوة واحدة يعادل شرب نحو ستة فناجين قهوة من حيث كمية الكافيين.

وأشار إلى أن هذه الكمية الكبيرة قد تتسبب في تسارع ضربات القلب واضطرابات كهرباء القلب، وهو ما يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات صحية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو عوامل الخطورة.

تحذير من القتلة الصامتين

وأكد جمال شعبان أن زيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، إلى جانب مشروبات الطاقة، تمثل جميعها "قتلة صامتين" تهدد صحة الإنسان، لافتًا إلى أهمية الوقاية من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني، وإجراء الفحوصات الدورية.

بريطانيا تفرض قيودًا لحماية الأطفال والشباب

وفي ختام تصريحاته، أشار شعبان إلى أن بريطانيا تمنع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 16 عامًا، في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية الأطفال والشباب من الآثار الصحية المحتملة للإفراط في استهلاك هذه المشروبات، مؤكدًا أن التوعية بمخاطرها تمثل خطوة أساسية للحفاظ على صحة المجتمع.