قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشاري حساسية يحذر: الإجهاد الحراري قد ينتهي بضربة شمس قاتلة
إيران تكشف تعرض موظفين بسفارة فرنسا في طهران لعمل ترهيبي
سكولز: لم يكن أحد يشجع الأرجنتين في نهائي المونديال سوى الأرجنتينيين
مسؤول أمريكي: عدد الجنود الأمريكيين المصابين في الحرب مع إيران تجاوز 500 جندي
القاهرة 39.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026
حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في القاهرة والمحافظات
فتح باب التقدم الإلكتروني لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين .. اليوم
فينيسيوس جونيور يظهر لأول مرة بعد الإجراء التجميلي بصورة عبر إنستجرام
الكهرباء تتحدى موجة الحر.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف الأحمال
الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا
روبيو: واشنطن منفتحة على الحوار لكن إيران غير جادة في المفاوضات
نظر استئناف التيك توكر «كروان مشاكل» على حكم حبسه سنتين .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبوة واحدة قد تضع قلبك في خطر .. تحذير عاجل من تلك المشروبات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

جدد خبراء القلب التحذير من مخاطر مشروبات الطاقة، مؤكدين أنها تمثل تهديدًا حقيقيًا لصحة القلب، خاصة مع احتوائها على كميات مرتفعة من الكافيين قد تؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب ومضاعفات صحية خطيرة. كما شددوا على أهمية تجنب الإفراط في تناولها، إلى جانب الحد من عوامل الخطورة الأخرى مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، تحذيرًا شديد اللهجة من مخاطر مشروبات الطاقة، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة القلب، خاصة لدى الشباب، كما حذر من عدد من "القتلة الصامتين" التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، داعيًا إلى تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن العادات الضارة.

مشروبات الطاقة.. خطر يهدد صحة القلب

قال الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج "قلبك مع جمال شعبان"، إن مشروبات الطاقة تعد من أخطر المنتجات التي قد تؤثر سلبًا على صحة القلب، واصفًا إياها بأنها "سم قاتل" لما تسببه من مضاعفات قد تصل إلى اضطرابات في كهرباء القلب وتسارع ضرباته.

وأكد أن الإفراط في تناول هذه المشروبات قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، داعيًا الشباب إلى تجنبها حفاظًا على سلامة القلب والجهاز الدوري.

يفند مزاعم زيادة النشاط والتركيز

ونفى العميد السابق لمعهد القلب القومي صحة الاعتقاد السائد بأن مشروبات الطاقة تساعد على زيادة التركيز أو تمنح الجسم نشاطًا إضافيًا قبل ممارسة التمارين الرياضية، مشددًا على أن هذه المعتقدات لا تستند إلى أسس علمية، وأن الإفراط في استهلاك تلك المشروبات قد تكون له عواقب صحية خطيرة.

عبوة واحدة تعادل 6 فناجين قهوة

وأوضح شعبان أن عبوة مشروبات الطاقة قد تحتوي في المتوسط على نحو 600 ملليجرام من الكافيين، بينما لا يتجاوز محتوى أكبر فنجان قهوة 100 ملليجرام، ما يعني أن تناول عبوة واحدة يعادل شرب نحو ستة فناجين قهوة من حيث كمية الكافيين.

وأشار إلى أن هذه الكمية الكبيرة قد تتسبب في تسارع ضربات القلب واضطرابات كهرباء القلب، وهو ما يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات صحية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو عوامل الخطورة.

تحذير من القتلة الصامتين

وأكد جمال شعبان أن زيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، إلى جانب مشروبات الطاقة، تمثل جميعها "قتلة صامتين" تهدد صحة الإنسان، لافتًا إلى أهمية الوقاية من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني، وإجراء الفحوصات الدورية.

بريطانيا تفرض قيودًا لحماية الأطفال والشباب

وفي ختام تصريحاته، أشار شعبان إلى أن بريطانيا تمنع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 16 عامًا، في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية الأطفال والشباب من الآثار الصحية المحتملة للإفراط في استهلاك هذه المشروبات، مؤكدًا أن التوعية بمخاطرها تمثل خطوة أساسية للحفاظ على صحة المجتمع.

مشروبات الطاقة القلب صحة القلب ارتفاع ضغط الدم معهد القلب القومي التمارين الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات .. منتجى الدواجن والزراعة يكشفان مفاجآت صادمة

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بشرى للطلاب بشأن نسب النجاح والمجاميع

حالة الطقس

ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

ترشيحاتنا

فيلم ناجي العلي

فى ذكراه .. قصة سحب الجنسية من نور الشريف بسبب ناجي العلي

وردة الجزائرية

فى ذكراها .. قصة حب وردة الجزائرية وبليغ حمدي

هشام ماجد وحنان ترك

«أحلى صباح مع الجميلة».. هشام ماجد في أحدث ظهور عبر إنستجرام رفقة حنان ترك

بالصور

طريقة عمل التلبينة النبوية .. المقادير والخطوات وأبرز الفوائد

طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة في المنزل .. حلوى كريمية بمذاق غني

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

بإطلالة صيفية ناعمة.. ساندي تخطف الأنظار بنظارة عصرية ولمسات أنيقة | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم السقا وياسمين عبد العزيز خلي بالك من نفسك

السقا ولبلبة
السقا ولبلبة
السقا ولبلبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد