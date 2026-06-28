سلامة الغذاء بالشرقية تضبط 750 عبوة مشروب طاقة غير مسجل بالهيئة

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، وتحت إشراف الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الشرقية، برئاسة أحمد عبد المنعم بلال مدير الفرع، حملات رقابية موسعة بالاشتراك مع مديرية التموين، استهدفت مراكز (ههيا – الزقازيق – ديرب نجم – مشتول السوق – منيا القمح – القنايات – أبو كبير)، لضبط منتجات مشروبات الطاقة غير المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات عن المرور على (٢٩) منشأة غذائية، والتحفظ على (٧٥٠) عبوة من مشروبات الطاقة غير المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء كمشروبات طاقة، كما تم تحرير (٤) محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المنتجات المخالفة وغير المسجلة، والتأكد من سلامة الغذاء المتداول بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.