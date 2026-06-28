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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مفاجأة في وفاة طالبة الثانوية العامة خلال امتحان اللغة العربية بالشرقية

الطالبة المتوفاة
الطالبة المتوفاة
محمد الطحاوي

أكد مصدر مقرب من أسرة الطالبة جني هاني ابراهيم عبد الرحمن والتي توفيت اثر اصابتها بتوقف في عضلة القلب بإحدى اللجان الامتحانية بالثانوية العامة أن شقيقة الفقيدة رحلت في العام قبل الماضي وأن والد الطالبة المتوفاة يعمل بإحدى المدارس بإدارة فاقوس التعليمية.

وطالب المصدر الجميع بالدعاء لـ أسرة الفقيدة بالصبر والسلوان وخاصة أن شقيقتها توفت العام قبل الماضي في ظروف مشابهة لنفس واقعة وفاة الطالبة جني.

ومن جانبه نعي المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الطالبة جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، البالغة من العمر (١٨) سنة والتي وافتها المنية أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية بشهادة الثانوية العامة داخل لجنة مدرسة الشهيد ابراهيم صفا بمدينة فاقوس ، إثر تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 وقد تلقى مرفق الإسعاف بلاغًا يفيد بوجود حالة طارئة داخل لجنة مدرسة إبراهيم صفا الثانوية بمدينة فاقوس، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بحالتها الصحية.

بالثانوية العامة اللجان الامتحانية اللجان الامتحانية بالثانوية العامة عضلة القلب

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