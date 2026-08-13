العمدة عبد اللطيف طولان يناشد الرئيس السيسي بالنظر إلى مشكلات القطاع الزراعي

ناشد العمدة عبد اللطيف طولان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر إلى مشكلات القطاع الزراعي، مؤكداً أن القرى حصلت من خلال مبادرة «حياة كريمة» على مشروعات وصفها بأنها «هدايا مكناش نحلم بيها»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود مشروعات تعاني من التعطيل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن أحد المشروعات في إحدى القرى بلغت تكلفته نحو نصف مليار جنيه، لكنه متوقف بسبب ما وصفه بمشكلة تتعلق بحساس تبلغ قيمته 5 جنيهات.

وقال إن المهندس المنفذ أكد له أن المحطة يمكن تشغيلها، وإنه بالفعل قام بتشغيلها، مضيفاً أن المحطة تعمل بصورة كاملة، إلا أن عملية الاستلام لم تتم، بحسب ما رواه.

وطالب طولان بإنهاء مثل هذه المشكلات، محذراً من أن استمرار التعطيل قد يؤدي إلى أضرار في البيوت، وقال موجهاً حديثه إلى المسؤولة عن الاستلام: «يا بشمهندسة استلمي أرجوكي، البيوت حتوقع».

وفي ختام حديثه، وجّه رسالة إلى من ينتقدون أهالي ضحايا قرى بحر البقر، قائلاً إن هؤلاء المواطنين يخرجون للعمل من أجل الحصول على «200 جنيه تاكل بيهم»، مطالباً بعدم التنظير عليهم أو الانتقاص منهم، ومؤكداً: «الناس مش ناقصة».