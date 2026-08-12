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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العمدة عبد اللطيف طولان: يومية العامل الزراعي لا تقل عن 200 جنيه

العمدة عبد اللطيف طولان
العمدة عبد اللطيف طولان
رحمة سمير

كشف العمدة عبد اللطيف طولان أن أقل أجرة للعامل الزراعي تبلغ 200 جنيه يومياً، نافياً ما يتردد عن أن الأجر يبلغ 100 جنيه، وقال: «أنا راجل فلاح وعندي أرض وبزرع وعارف العمالة شكلها إيه. يوميته 200 جنيه».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ العامل لا يحصل بالضرورة على كامل قيمة أجره، مشيراً إلى وجود «مقاول» يتولى عملية نقل العمال ويأخذ عمولة من العامل ومن صاحب المزرعة. وقال إن العمولة تبلغ نحو 5% من العامل و5% من صاحب المزرعة، إلى جانب حصول المقاول، في بعض الحالات، على نحو 1000 جنيه يومياً مقابل السيارة التي يستخدمها في نقل العمال.

وتابع، أن المقاول يمكن أن يحقق ما بين 3000 و4000 جنيه يومياً، خصوصاً إذا كان يمتلك سيارتين ويتولى تشغيل عمال من ثلاث أو أربع أو خمس قرى، ويكون متعهدًا لسبع أو ثماني مزارع، متسائلاً: «فإيه المانع إن الجمعيات الزراعية تقوم بالدور ده؟».

ودعا العمدة عبد اللطيف طولان، إلى إسناد تنظيم العمالة الزراعية إلى الجمعيات الزراعية، بما يضمن وجود إطار أكثر تنظيماً للعمل.

العمدة عبد اللطيف طولان العامل الزراعي العمالة بسمة وهبة مقاول

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