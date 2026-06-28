ضبط 15 ألف زجاجة معدة لتعبئة زيت الطعام و23 لتر زيت مجهول المصدر ومواد بترولية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية ومحطات الوقود، لضبط المخالفات والتصدي لجميع صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وصحتهم.

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، قيام الإدارات التموينية بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالمديرية بشن حملات مكثفة بمختلف مراكز المحافظة.

وقال إن الحملات أسفرت في مركز ومدينة أولاد صقر عن تحرير محاضر لمحطات تموين سيارات لتجميع (٥٢٠٤) لترات بنزين ٩٢ و(٣٥١٤) لتر سولار، و(٧٩٩) لتر بنزين ٨٠، و(٩٣٤٥) لتر بنزين ٨٠، كما تم تحرير محضر لأحد المستفيدين لتجميع (٤) أسطوانات بوتاجاز منزلية من خارج المحافظة.

وفي مركز ومدينة كفر صقر، تم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص والتحفظ على (طن) من الشكائر البلاستيكية و(٥٠٠) شيكارة مطبوعة ومنتج نهائي، وضبط (٦٩٥٠) قطعة حفاضات أطفال بدون فواتير، و(٥) أطقم شكمان بدون فواتير، و(١.٦ طن) بلاستيك خام بدون مستندات، و(٢٠) جالون بويات محلية الصنع بدون فواتير.

وفي مركز ومدينة صان الحجر، تم تحرير محضر لطلمبة مواد بترولية تعمل بدون ترخيص والتحفظ على (٥٠٠) لتر سولار و(٢٠٠) لتر بنزين ٨٠، كما تم تحرير محاضر للتصرف في (٩٧٧) لترًا و(٦٢٠) لترًا من بنزين ٨٠، وعدم تقديم السجلات والفواتير، وضبط محل أعلاف يعمل بدون ترخيص والتحفظ على (٢٤) شيكارة ذرة و(١٠) شكاير أعلاف أغنام.

وفي مركز ومدينة فاقوس تم تحرير محضر بمحطة تموين سيارات للتصرف في (٢٥٠٠) لتر بنزين ٩٢ وفي مركز ومدينة أبوكبير تم تحرير محضر بمحطة وقود لعدم إرسال الإخطار الشهري في الموعد المحدد.

وفي مركز ومدينة الإبراهيمية، تم ضبط مخزن لتعبئة المواد الغذائية بحوزته (٢.٥ طن) زيت أولين مكرر مجهول المصدر و(٤٣٥ كجم) سمن نباتي مجهول المصدر، وضبط مخزن أعلاف يحتوي على (١.٢٥ طن) خلطات أعلاف مجهولة المصدر.

كما تم ضبط مخزن يحتوي على (١٥ ألف) زجاجة فارغة معدة لتعبئة زيت الطعام بدون مستندات، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدم ممارسة النشاط وعدم الإعلان عن الأسعار والبيانات التموينية.

وشهد مركز ومدينة منيا القمح ضبط (٢٨٠) لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و مجهولة المصدر كما تم ضبط (٢٥٠) لتر سولار بدون فواتير داخل مصنع كرتون، و(٣٠٠) لتر سولار بطلمبة مواد بترولية تدار بدون ترخيص، و(٥) شكاير دقيق بدون فواتير، إلى جانب تحرير محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مع المرور على مستودعات الغاز ومحطات الوقود ومنافذ بيع الجملة والشون والصوامع ومحلات العصائر والمشروبات للتأكد من الالتزام بالتعليمات التموينية.