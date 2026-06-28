المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل (2748) طلبًا لاستبدال العدادات الكودية بأخرى دائمة

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استقبال (٢٧٤٨) طلباً من المواطنين لإستبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة للحاصلين على نماذج إتمام التصالح منذ بداية استحداث الخدمة في ١٠ يونيو الجارى وحتى تاريخه من خلال المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن والوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

اكد محافظ الشرقية إستمرار استقبال طلبات المواطنين لإستبدال العدادات الكودية بأخري دائمة من خلال (١٩) مركز تكنولوجي بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم ١٨٧ لسنة٢٠٢٣ولائحته التنفيذية، لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكلٍ قانوني.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية، أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة الشرقية تواصل استقبال طلبات استبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة، وذلك تنسيقًا مع وزارة التنمية المحلية، وفي إطار تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء واستجابةً للشكاوى الواردة من المواطنين بشأن آليات تغيير العدادات عقب استكمال إجراءات التصالح.

وأضافت مديرة المراكز التكنولوجية أنه في إطار تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد طلب رقم (٣٩٨) على منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية للتقدم بطلب تغيير عداد كودي للحاصلين على نماذج إتمام التصالح (٧ أو ٨ أو ١٠)، ويتم الرد بخطاب يُسلَّم للمواطن للتوجه إلى شركات المرافق لاستبدال العداد الكودي.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين وتبسيط الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن إتاحة هذه الخدمة الجديدة تأتي لتسهيل إجراءات استبدال العدادات الكودية للحاصلين على نماذج إتمام التصالح وفقًا للقانون، مناشدًا المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح، سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتقديم الطلبات أو استكمال الملفات السابقة قبل انتهاء المهلة الجديدة، للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة والحفاظ على ممتلكاتهم.