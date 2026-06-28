تفاصيل مؤلمة.. سبب وفاة طالبة ثانوية عامة داخل لجنة الامتحان بالشرقية

أثار خبر وفاة طالبة ثانوية عامة داخل إحدى لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية حزن شديدا علي السوشيال ميديا.

وقد علق الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على واقعة ، مقدما تعازيه لأسرتها، ومحذرا من الضغوط النفسية الشديدة التي يتعرض لها الطلاب خلال فترة الامتحانات.

تفاصيل وفاة طالبة الثانوية العامة

وقال جمال شعبان إن الطالبة، وتدعى جنى هاني، البالغة من العمر 18 عاما، توفيت داخل لجنة الامتحان، موضحا أن السبب قد يكون ناتجا عن خلل وراثي في كهرباء القلب، أو ما يعرف بانكسار القلب الناتج عن التعرض لضغوط نفسية وعصبية شديدة، مؤكدا أن تحديد السبب الحقيقي للوفاة يحتاج إلى الفحوص الطبية اللازمة.

وأضاف أن الضغوط النفسية قد تؤثر بشكل كبير على صحة القلب لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كانوا يعانون من مشكلات قلبية غير مكتشفة، مشيرا إلى أن متلازمة انكسار القلب هي حالة طبية قد تحدث نتيجة التعرض لصدمة أو توتر نفسي شديد، وتؤدي إلى أعراض تشبه الأزمة القلبية.

نصائح لأولياء الأمور

ووجه جمال شعبان رسالة إلى أولياء الأمور، دعاهم فيها إلى عدم المبالغة في الضغط على أبنائهم خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن الدعم النفسي والهدوء والتشجيع أكثر أهمية من ممارسة الضغوط التي قد تنعكس سلبا على الحالة النفسية والصحية للطلاب.

واختتم رسالته بالدعاء للطالبة بالرحمة والمغفرة، مقدما خالص العزاء لأسرتها، ومشددا على أهمية توفير بيئة نفسية آمنة وداعمة للطلاب خلال موسم الامتحانات، حفاظا على صحتهم النفسية والجسدية.