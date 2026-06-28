مأساة في أول امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية وإصابتان داخل لجان بالدقهلية

مع بداية أول يوم لامتحان المواد الأساسية بالشهادة الثانوية العامة في المحافظات، شهدت محافظة الشرقية وفاة أول طالبة ضحية وأصيبت طالبتان في الدقهلية..

الشرقية وفاة طالبة

لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها إثر تعرضها لتوقف مفاجئ بعضلة القلب أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية داخل إحدى اللجان الامتحانية بمدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وجرى نقل الطالبة، وتدعى "جنة"، بسيارة إسعاف إلى مستشفى فاقوس المركزي، حيث حاول الفريق الطبي تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وأكد مصدر أن الامتحانات تسير بصورة طبيعية داخل جميع اللجان، دون رصد أي معوقات أو شكاوى، بالتزامن مع اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

يُذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام يبلغ 69 ألفًا و684 طالبًا وطالبة، منهم 11 ألفًا و154 طالبًا بالشعبة الأدبية، و46 ألفًا و224 طالبًا بشعبة علمي علوم، و12 ألفًا و207 طلاب بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 99 طالبًا بالنظام القديم.

ويؤدي الطلاب الامتحانات داخل 172 لجنة امتحانية موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية، من بينها لجنتان مخصصتان لطلاب مدارس النور للمكفوفين ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

الدقهلية اصابة طالبة بقيء وآلام في المعدة

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بحالة قيء وآلام في المعدة داخل لجنة امتحانات مدرسة الكردي المشتركة بمحافظة الدقهلية، وتم إسعافها داخل اللجنة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة طالبة داخل لجنة امتحانات مدرسة الكردي المشتركة.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مقر اللجنة، وبالفحص تبين إصابة الطالبة مريم أحمد عبد الحميد، 18 عامًا، بحالة قيء وآلام في المعدة.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للطالبة داخل اللجنة، واستقرت حالتها، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الدقهلية إصابة طالبة بنزيف بالأنف

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بمحافظة الدقهلية بحالة نزيف في الأنف داخل لجنة امتحانات بمدرسة تمي الأمديد الإعدادية بنات، وتم إسعافها داخل اللجنة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حالة مرضية ناتجة عن التوتر داخل لجنة الثانوية العامة بمدينة تمي الأمديد.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مقر اللجنة، وبالفحص تبين إصابة الطالبة روان حسام صلاح، 18 عامًا، بنزيف في الأنف، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لها داخل اللجنة، واستقرت حالتها دون الحاجة إلى نقلها للمستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.