أطعمة يفضل تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة.. لحماية جسمك من الجفاف والإجهاد

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى مزيد من السوائل للحفاظ على ترطيبه وتعويض ما يفقده بسبب التعرق.

ولكن هناك بعض الأطعمة التي قد تزيد الشعور بالعطش أو ترفع حرارة الجسم أو تؤثر على الهضم، لذلك ينصح الخبراء بتقليل تناولها خلال الأيام شديدة الحرارة.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي يفضل تجنبها خلال موجات الحر:

الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على نسب مرتفعة من الدهون، ما يجعل هضمها يستغرق وقتًا أطول، كما يزيد الشعور بالخمول والإرهاق، وقد ترفع حرارة الجسم نتيجة زيادة المجهود الذي يبذله الجهاز الهضمي.

الوجبات السريعة

تتميز الوجبات السريعة بارتفاع محتواها من الدهون والملح، وهو ما قد يزيد الإحساس بالعطش ويسهم في فقدان السوائل، خاصة إذا لم يتم شرب كميات كافية من الماء.

الأطعمة المالحة

الإفراط في تناول المخللات، ورقائق البطاطس، والمكسرات المملحة، واللحوم المصنعة يؤدي إلى زيادة استهلاك الصوديوم، ما يدفع الجسم إلى فقدان المزيد من السوائل ويزيد خطر الإصابة بالجفاف.

الأطعمة الحارة

رغم أن البعض يفضل الأطعمة الحارة، فإنها قد تزيد من التعرق، وهو ما يؤدي إلى فقدان الماء والأملاح من الجسم، خاصة في الأجواء شديدة الحرارة.

الحلويات الغنية بالسكر

تناول كميات كبيرة من الحلويات والمشروبات السكرية قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، ويزيد الشعور بالعطش، كما يمد الجسم بسعرات حرارية مرتفعة دون توفير الترطيب اللازم.

المشروبات المحتوية على الكافيين

الإفراط في تناول القهوة أو الشاي أو مشروبات الطاقة قد يزيد فقدان السوائل لدى بعض الأشخاص، لذلك يفضل الاعتدال في استهلاكها مع الحرص على شرب الماء بانتظام.

المشروبات الغازية

لا تعد المشروبات الغازية وسيلة جيدة لترطيب الجسم، إذ تحتوي غالبًا على كميات كبيرة من السكر، وقد تزيد الشعور بالعطش بدلًا من التخلص منه.

ماذا يفضل تناوله في الطقس الحار؟

ينصح خبراء التغذية بالاعتماد على الأطعمة الغنية بالماء مثل البطيخ، والشمام، والخيار، والطماطم، والخس، إلى جانب تناول الفواكه والخضروات الطازجة، وشرب الماء على مدار اليوم حتى دون الشعور بالعطش.

كما يفضل تناول وجبات خفيفة ومتوازنة بدلاً من الوجبات الدسمة، مع تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل خطر الإجهاد الحراري والجفاف.