سعر خيالي .. فستان ياسمين عبد العزيز أثناء تكريمها بالولايات المتحدة الأمريكية.. كم يبلغ؟ |صور

لفتت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار بإطلالة أنيقة اتسمت بالبساطة والرقي، خلال أحدث ظهور لها، حيث اختارت فستانا باللون الأسود حمل توقيع دار الأزياء العالمية كارولينا هريرا Carolina Herrera، في إطلالة جمعت بين الكلاسيكية واللمسات العصرية وذلك خلال تكريمها بالولايات المتحدة

تفاصيل إطلالة ياسمين عبد العزيز

جاء الفستان بتصميم ناعم أبرز أناقة ياسمين عبد العزيز، إذ اعتمد على قصة "حورية البحر" Mermaid التي تنسدل بانسيابية لتبرز القوام، بينما جاء التصميم دون حمالات مع ياقة على شكل قلب، وهو من التصميمات التي تعد من أبرز صيحات الموضة في السهرات والمناسبات الرسمية.

وأضفى المصمم لمسة مميزة على الفستان من خلال حافة من التول الوردي المتباين في الجزء السفلي، وهو ما منح الإطلالة لمسة أنثوية ناعمة وكسر حدة اللون الأسود، ليجمع التصميم بين الفخامة والبساطة في الوقت نفسه.

وحرصت ياسمين عبد العزيز على تنسيق إطلالتها بشكل هادئ، حيث ابتعدت عن المبالغة في الإكسسوارات، وهو ما جعل الفستان يتصدر المشهد ويبرز تفاصيله الأنيقة، كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجا ناعما تناسب مع طبيعة التصميم.

سعر فستان ياسمين عبد العزيز

ويعد هذا الفستان من القطع الفاخرة التي تقدمها دار كارولينا هريرا، إذ يصل سعره إلى نحو 6037 دولارا أمريكيا، وهو ما يعادل قرابة 300 ألف جنيه مصري، ليكون من الإطلالات مرتفعة الثمن التي أثارت اهتمام متابعي الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشتهر ياسمين عبد العزيز باختيارها لإطلالات تميل إلى الأناقة الهادئة بعيدا عن التصاميم المبالغ فيها، وهو ما يجعل ظهورها محل اهتمام جمهورها وخبراء الموضة في كل مناسبة، خاصة مع اعتمادها على علامات أزياء عالمية تقدم تصميما يجمع بين الرقي والبساطة.