للنشر ٣ونص)) مكياج جريء.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وتألقت ياسمين عبد العزيز ، بإطلالة مميزة باللون الاسود تكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عبد العزيز ، في المكياج على اللون الاسود والبني ليكشف جمال عيونها ، واختارت احمر الشفاه باللون الاحمر الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين عبد العزيز