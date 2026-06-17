لوك مختلف.. رنا رئيس تبهر متابعيها

نشرت الفنانة رنا رئيس ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وتألقت رنا رئيس ، مرتديه جيب أنيقة بألوان مميزة مع جاكيت قصير بنفس الرسومات والألوان، ونسقت معه توب باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رنا رئيس ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رنا رئيس ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تبرز جمال إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة رنا رئيس