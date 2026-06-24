إطلالة بسيطة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت ياسمين عبد العزيز ،مرتديه بنطال قماش ذا تصميم واسع بنشقه التايجر، ونسقت معه تيشيرت بسيط باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عبد العزيز ، في المكياج على وضع لمسات رقيقة من مكياج العيون مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين عبد العزيز