إطلالة لافتة.. مي عز الدين تستعرض جمالها

نشرت الفنانة مي عز الدين ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وتألقت مي عز الدين، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الابيض ، وجاء الفستان بتصميم مميز وعصري يكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت مي عز الدين ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عز الدين ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي عز الدين