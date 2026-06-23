أحمد سعد يحلق شعره وذقنه بعد موجة انتقادات واسعة لإطلالته الأخيرة

نشر الفنان أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ظهر خلاله وهو يحلق شعره وذقنه بالكامل، في خطوة أعادت له إطلالته المعتادة، وذلك بعد موجة من الانتقادات التي طالت إطلالته الأخيرة من جانب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الفيديو، أزال أحمد سعد مظهره الجديد الذي أثار الجدل في الأيام الماضية، في إشارة منه إلى استجابته لردود فعل المتابعين، قبل أن يعلق مؤكدًا أنه يسعى دائمًا للحفاظ على رضا جمهوره وعدم تقديم إطلالات غير مقبولة لديهم.

وقال أحمد سعد في رسالته المصورة إنه “تاب عن أي حاجة غريبة بتزعل جمهوره”، مشيرًا إلى أنه لا يريد إثارة الجدل أو الظهور بأشكال غير معتادة مجددًا.

وأوضح أن التوازن بين طبيعة عمله الفنية وتقبل المجتمع أمر مهم بالنسبة له.

وأضاف أن “الأهم بالنسبة له هو عدم غضب الله”، مؤكدًا أن باب التوبة والتراجع عن أي تصرف غير مناسب يظل مفتوحًا دائمًا، وأنه يفضل العيش في سلام مع نفسه ومع جمهوره.

وجاء نشر الفيديو عبر حسابه على “إنستجرام” ليؤكد تفاعله المباشر مع الانتقادات، وإعادة ضبط إطلالته بما يتماشى مع توقعات متابعيه خلال الفترة المقبلة.