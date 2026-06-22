أحمد سعد مازحا: الناس في حفلة لوس أنجلوس طلبوا مني نكت لكن قولتلهم الجمارك مسكتها مني

أكد المطرب أحمد سعد، أنه قام بتقديم حفلة موسيقية في لوس انجلوس وكان هناك حضور كبير ولافت .



وقال أحمد سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" قمت بالغناء على المسرح الذي يتم تقديم عليه جوائز الأوسكار ".



وأضاف أحمد سعد :" مدة الحفلة استمرت لمدة ساعة ونصف وانا أصبحت اول مطرب عربي يقدم حفل كامل على مسرح دولبي أوسكار في الولايات املتحدة .



وتابع أحمد سعد :" قمت بغناء اغنية كوتي في الولايات المتحدة الامريكية وانا بفكر أترجمها وتوفيق ربنا كبير عليا ".

وأكمل احمد سعد :" الناس في حفلة لوس انجلوس طلبوا مني أقول نكت لكن قولتهم إن الجمارك مسكتها مني".

