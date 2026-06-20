إنجاز جديد.. أحمد سعد أول فنان عربي يحيى حفلا كامل العدد على مسرح الأوسكار

سجل النجم أحمد سعد نجاحًا جديدًا في مسيرته الفنية، بعدما أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا كامل العدد على مسرح Dolby Theatre بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أحد أشهر المسارح العالمية والمقر الرسمي لحفل توزيع جوائز الأوسكار، ضمن جولته الغنائية في الولايات المتحدة وكندا.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا، منها "اليوم الحلو ده" و"وسع وسع" و"اختياراتي" و"صدقيني"، إلى جانب عدد من أغاني ألبومه الجديد، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على ترديد الأغنيات معه طوال الحفل، في أجواء حماسية لافتة.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كثيفًا ملأ مقاعد المسرح بالكامل، حيث نجح سعد في تقديم عرض غنائي مميز عكس شعبيته الكبيرة بين الجاليات العربية ومحبي الموسيقى العربية في الولايات المتحدة، مؤكدًا مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

ويُعد الحفل من أبرز محطات جولة أحمد سعد العالمية، التي يواصل من خلالها توسيع قاعدة جمهوره خارج الوطن العربي، مستندًا إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها أعماله الغنائية خلال الفترة الأخيرة، والتي تصدرت قوائم الاستماع وحققت ملايين المشاهدات عبر المنصات المختلفة.