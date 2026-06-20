أول فنان عربي.. أحمد سعد يحيي حفلًا كامل العدد في لوس أنجلوس

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال الساعات الماضية حدثًا فنيًا استثنائيًا، بعدما أحيا الفنان أحمد سعد حفلًا غنائيًا ضخمًا كامل العدد على مسرح Dolby Theatre الشهير، أحد أبرز المسارح العالمية والمقر الرسمي لحفل توزيع جوائز الأوسكار.

وخلال الحفل أشعل أحمد سعد حماس الجمهور مقدمًا عددًا كبيرًا من أهم أغنياته، مثل "اليوم الحلو ده ووسع وسع واختياراتي وصدقيني" وعدد كبير من أهم أغنياته الحديثة مثل أغنيات الألبوم الفرفوش وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تواجد في كل جنبات المسرح في حفل ضخم ضمن جولة أحمد سعد الغنائية في الولايات المتحدة وكندا بالتزامن مع كأس العالم.

تفاصيل حفل أحمد سعد فى لوس أنجلوس

وقدم أحمد سعد عرضًا استثنائيًا أمام جمهور غفير ملأ أرجاء المسرح بالكامل، حيث تفاعل الحضور بشكل لافت مع أشهر أغانيه التي رددوها معه طوال الحفل، في أجواء حماسية عكست حجم شعبيته المتزايدة بين الجاليات العربية والجمهور المحب للموسيقى العربية في الولايات المتحدة.

ويعد هذا الحفل محطة تاريخية في مشوار أحمد سعد، بعدما أصبح أول فنان عربي يعتلي مسرح الأوسكار الشهير في حفل جماهيري كامل العدد، ضمن جولته العالمية التي تشمل عددًا من المدن في الولايات المتحدة وكندا.

ويواصل أحمد سعد من خلال جولته العالمية تعزيز حضوره الدولي والوصول إلى جماهير جديدة خارج الوطن العربي، في خطوة تعكس النجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا بأعماله الغنائية التي تصدرت قوائم الاستماع وحصدت ملايين المشاهدات عبر مختلف المنصات.



