قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاشتباه في أول حالة إصابة بفيروس إيبولا بـ إسرائيل
موفد "المتحدة" بفعاليات المونديال: منتخب مصر يدخل مواجهة نيوزيلندا بثقة كبيرة
استدعاء ممثل قناة "TEN" لجلسة استماع في شكوى حسام حسن ضد رضا عبدالعال
ببلاش.. مفاجأة من مونوريل شرق النيل لجماهير مباراة مصر ونيوزيلندا
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية
رئيسة القومي للطفولة والأمومة توجه بتدخل عاجل لحماية أربعة أطفال عُثر عليهم بمفردهم في شوارع حلوان
أسعار الذهب اليوم في الإمارات .. ما سعر عيار 21 الأكثر تداولًا؟
استدعاء الممثل القانوني لقناة "TEN" لجلسة استماع في شكوى الكابتن حسام حسن ضد الكابتن رضا عبدالعال
تعليم القاهرة : إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس اليوم
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة "الإمام حسن العطار" لأئمة الأوقاف
راعوا ربنا في الغلابة.. أقوال الفتاة المصابة صديقة بائعة الشاي بحادث حدائق الأهرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول فنان عربي.. أحمد سعد يحيي حفلًا كامل العدد في لوس أنجلوس

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد إبراهيم

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال الساعات الماضية حدثًا فنيًا استثنائيًا، بعدما أحيا الفنان أحمد سعد حفلًا غنائيًا ضخمًا كامل العدد على مسرح Dolby Theatre الشهير، أحد أبرز المسارح العالمية والمقر الرسمي لحفل توزيع جوائز الأوسكار.

وخلال الحفل أشعل أحمد سعد حماس الجمهور مقدمًا عددًا كبيرًا من أهم أغنياته، مثل "اليوم الحلو ده ووسع وسع واختياراتي وصدقيني" وعدد كبير من أهم أغنياته الحديثة مثل أغنيات الألبوم الفرفوش وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تواجد في كل جنبات المسرح في حفل ضخم ضمن جولة أحمد سعد الغنائية في الولايات المتحدة وكندا بالتزامن مع كأس العالم.

تفاصيل حفل أحمد سعد فى لوس أنجلوس 

وقدم أحمد سعد عرضًا استثنائيًا أمام جمهور غفير ملأ أرجاء المسرح بالكامل، حيث تفاعل الحضور بشكل لافت مع أشهر أغانيه التي رددوها معه طوال الحفل، في أجواء حماسية عكست حجم شعبيته المتزايدة بين الجاليات العربية والجمهور المحب للموسيقى العربية في الولايات المتحدة.

ويعد هذا الحفل محطة تاريخية في مشوار أحمد سعد، بعدما أصبح أول فنان عربي يعتلي مسرح الأوسكار الشهير في حفل جماهيري كامل العدد، ضمن جولته العالمية التي تشمل عددًا من المدن في الولايات المتحدة وكندا.

ويواصل أحمد سعد من خلال جولته العالمية تعزيز حضوره الدولي والوصول إلى جماهير جديدة خارج الوطن العربي، في خطوة تعكس النجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا بأعماله الغنائية التي تصدرت قوائم الاستماع وحصدت ملايين المشاهدات عبر مختلف المنصات.


 

مدينة لوس أنجلوس أحمد سعد الفنان أحمد سعد أعمال أحمد سعد أغاني أحمد سعد حفل أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

نادر ورمضان

نادر شوقي: لم أتوقع حضور رمضان صبحي عزاء والدي.. وما فعله لن أنساه

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

ترشيحاتنا

أرشيفية

مقتل 16 شخصا بينهم جندي لبناني و إصابة 10 آخرين في غارة إسرائيلية على لبنان

شهداء غزة

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل الفلسطينيين في غزة

قصف عدواني للاحتلال

الجيش اللبناني.. استشهاد عسكري في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان

بالصور

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد