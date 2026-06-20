تفاصيل أول ألبوم للنجم العالمي مورجان فريمان

قرر النجم العالمي مورجان فريمان اقتحام عالم الموسيقى لأول مرة، حيث يستعد لاطلاق البومه الأول في 7 أغسطس المقبل، ويحمل الألبوم اسم “Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience”.

ألبوم مورجان فريمان الجديد يتكون من 12 أغنية، وهي: Dark Was the Night، Cold Was the Ground، أغنية Crossroads، أغنية Death Letter Blues، أغنية Dust My Broom، أغنية The Thrill Is Gone، أغنية Cadillac Assembly Line، أغنية Somebody's Knockin'، أغنية Traveling Riverside Blues، أغنية I'll Take You There، أغنية Love Me Or Leave Me، أغنية Someday، أغنية I Lied To You.

وقال مورجان فريمان فى بيان يكشف عن تفاصيل الألبوم: "سمعت موسيقى الـ Blues لأول مرة على شرفة جدتي في دلتا المسيسيبي ولم تفارقني أبدًا".

وأشار إلى أنه أطلق أغنية Death Letter Blues بالأمس بشكل منفرد عن الألبوم خلال الأيام الماضية بالتزامن مع حلول يوم التحرير الأمريكي، وافتتاح الألبوم بكلاسيكية سون هاوس يضفي نبرة مثالية على إطلاق الألبوم، وإصدارها في يوم التحرير ليس مجرد رمزية، بل هو حقيقة لأصول هذه الموسيقى وصناعها، آمل أن يستمتع الجمهور ويتذكروا، كما أننا شعرنا بأن يوم التحرير هو التاريخ الأمثل لإطلاق الأغنية، فهي نابعة من التراث الأمريكي الموسيقي.

فيلم وثائقي عن مورجان فريمان

من ناحية أخرى نشرت قناة الوثائقية، البرومو التشويقي للسلسلة الوثائقية أشهر عمليات الهروب، التي يقدّمها النجم العالمي مورجان فريمان ، والمقرر طرحها على القناة خلال الفترة القادمة .

وعلقت القناة على البرومو : انتظروا السلسلة الوثائقية (أشهر عمليات الهروب) مع مورجان فريمان.. قريبًا على قناة الوثائقية.

كان المخرج شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية قد كشف تفاصيل إعلان القناة إنتاج فيلم عن "كليوباترا".

وأضاف "شريف سعيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن مصر لن تسلم أبدا من محاولة تشويه التاريخ أو اختطافه من قبل البعض لأسباب مختلفة، من تلك الأسباب هي أن تكون أسباب ذاتية لدي أعراق أخرى.

وتابع شريف سعيد، أن ما يجب فعله في معركة الوعي هو أن يكون العمل منظبط وعلي أتم وجه داخل هذه المعركة، مشيراً إلى أن جلسات منعقدة بشكل مستمر داخل القناة مكونة من علماء في التاريخ والآثار والانثربيولوجي لإقامة هذا العمل الجديد والهام في تاريخ مصر.