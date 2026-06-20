وفاة المنتج الفني سعد أبو النصر.. والسينمائيين تنعيه

أصدرت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، بيانا أعلنت فيه عن وفاة المنتج الفني سعد أبو النصر، المستشار الفني لشركة صوت مصر القاهرة للصوتيات والمرئيات سابقًا.

وجاء فى البيان : نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المنتج الفني سعد أبو النصر، بسم الله الرحمن الرحيم((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم وينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، الزميل المنتج الفني/ سعد أبو النصر - المستشار الفني لشركه صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات سابقًا، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

نقابة السينمائيين تنعي والد مصطفى العوضي

وكانت نقابة المهن السينمائية- النقيب وأعضاء مجلس إدارتها- نعت والد الزميل المنتج مصطفى العوضي، مُعربةً عن خالص مشاعر الحزن والأسى لأسرته الكريمة، داعيةً في الوقت ذاته للفقيد بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان.

وجاء في بيان النقابة: ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم.. ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، والد الزميل المنتج مصطفى العوضي.

وأضافت في بيانها: “نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان”.