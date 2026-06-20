قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرازيل تتخطى هايتي بثلاثية نظيفة في كأس العالم
طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة
قفل البوابة بسيارته.. ضبط مورد حاول اقتحام جامعة قنا وعطل الدخول
هدوء في سوق الصرف.. أقل سعر للدولار يسجل 49.77 جنيهًا للشراء
قبل إنطلاق ماراثون الثانوية العامة 2026 غداً.. إرشادات هامة في ليلة الامتحان
حادثة دهس هزت المصريين.. عقوبة المتهمين بقتل بائعة الشاي في حدائق الأهرام
أجواء حارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
أفضل أعمال شهر المحرم.. الأزهر: اغتنموه بـ5 طاعات واحذروا هذا الذنب
محظورات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .. وتفاصيل عقوبات الغشاشين
بعشرة لاعبين .. باراجواي تهزم تركيا وتبلغ خطوة نحو التأهل
رقص خادش للحياء وألفاظ خارجة .. حبس صانعة محتوى في 6 أكتوبر
أمير هشام: الأهلي يحدد مطالبه في بيع إمام عاشور بعد المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعد الصغير: مهرجان موازين بالنسبة لنا مثل كأس العالم

سعد الصغير
سعد الصغير
سعيد فراج

كشف الفنان سعد الصغير عن سعادته بمشاركته في مهرجان موازين 2026 بالمغرب، مؤكدا على أن حب الجمهور المغربي يحمله مسئولية كبيرة ويعدهم بتقديم حفلا غنائيا مختلفا. 

وقال سعد الصغير، في مؤتمر حفله بمهرجان موازين: مهرجان موازين بالنسبة لينا زي كأس العالم عندنا في مصر، بيسألوا نعمل إيه عشان نروح موازين ولكن هي محبة الجمهور من غير أي حاجة، وهغني وأنا حاطط إيدي على قلبي علشان وشي يكون حلو على المنتخب المغربي والجمهور المغربي ذواق وهغني ليهم حسن الأسمر، وأنا حاسس إني في مصر مش المغرب، وهما بيحبوا الأغاني الشعبي، ونفسي أعمل أغنية مع مطرب شعبي مغربي.

حفل سعد لمجرد 

وأحيى المطرب الشعبي سعد الصغير حفل غنائي في المغرب، ضمن فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم”، التى انطلقت أمس وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري.

وقبل سفره، شارك سعد الصغير جمهوره بصورة من داخل المطار برفقة أعضاء فرقته الموسيقية عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، معربًا عن سعادته بالمشاركة في المهرجان للمرة الرابعة على التوالي، كما وجه التحية لجمهوره داخل مصر وخارجها، طالبًا منهم الدعاء له بسلامة السفر والعودة. 

وتشهد العاصمة المغربية الرباط على مدار تسعة أيام سلسلة من الحفلات والعروض الفنية، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي والعالمي، ضمن واحدة من أبرز الفعاليات الموسيقية في المنطقة.

ويأتي هذا الظهور الفني لسعد الصغير بعد أيام من تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية رده على التصريحات التي أدلت بها طليقته الراقصة شمس، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

الفنان سعد الصغير سعد الصغير مهرجان موازين أعمال سعد الصغير أغانى سعد الصغير حفل سعد الصغير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

نادر وزيزو

أبصم بالعشرة.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن راتب زيزو في الأهلي

سعر الدولار اليوم

الأخضر يودع الـ50.. سعر الدولار اليوم بعد التراجع الكبير مقابل الجنيه

حبس الطالب والفتاة ووالده فى واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

حبس الطالب ووالده والفتاة في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

واقعة اعتداء بين سيدتين داخل سيارة

بسبب خلاف على تسليم الأجرة .. فيديو متداول يوثق واقعة اعتداء بين سيدتين داخل سيارة

ترعة بخانس بقنا

بعد ساعات من البحث.. انتشال جثة الفتاة الغارقة فى ترعة بخانس بقنا

الطالب والطالبة المتهمان

تجديد حبس 3 متهمين في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام 21 يونيو

بالصور

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا يختفي صبرنا ونصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟

احذر في الصيف.. الكلور في المسابح يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون

احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون
احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون
احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد