عايدة رياض تحسم الجدل حول التراث والأزياء التقليدية: أكن كل الاحترام للمغرب والجزائر

خرجت الفنانة عايدة رياض لتوضيح موقفها من الجدل الذى أثير مؤخرًا بشأن التراث والأزياء التقليدية، بعدما تردد اسمها خلال النقاشات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة احترامها الكامل للتراث المغربى والجزائرى، وذلك بالتزامن مع تهنئتها للمنتخب المغربى على إنجازه الأخير.



ونشرت عايدة رياض صورة لها بقميص منتخب المغرب عبر «فيسبوك» وكتبت:« أولًا.. ألف مبروك للمنتخب المغربى الشقيق فرحة مستحقة من قلبى، وأتمنى لكم دايمًا المزيد من النجاح والتألق، وبالمناسبة حبيت أتكلم فى موضوع مهم لأن اسمى اتذكر فيه أكتر من مرة خلال الفترة اللى فاتت، وهو موضوع التراث والأزياء التقليدية».

وأضافت: «أنا فنانة مصرية قضيت عمرًا طويلًا فى الفن واتعلمت إن الفن والثقافة مهمتهم يقربوا بين الناس مش يبعدوهم عن بعض وعشان كده حبيت أوضح إن عندى كل الحب والاحترام للمغرب وشعبها الكريم وللتراث المغربى العريق المعروف بقيمته وجماله ومكانته الكبيرة».

وتابعت: «وفى نفس الوقت، عندى كل الاحترام والتقدير للجزائر وشعبها العزيز، وللتراث الجزائرى الغنى والمتنوع واللى هو جزء مهم من تاريخ وثقافة المنطقة أنا لا مؤرخة ولا باحثة فى التراث ومش دورى أفصل فى النقاشات التاريخية، لكن دورى كفنانة هو إنى أقدّر الجمال والثقافة وأحترم الشعوب كلها. ومن وجهة نظرى أى تراث حافظت عليه الشعوب عبر مئات السنين يستحق الاحترام والتقدير».

واستكملت: «اللى أتمنى أشوفه دائمًا هو إننا نحتفى بثقافاتنا العربية ونفخر بيها، بدل ما نخليها سبب للخلاف. فالمغرب بلد كبير بتاريخها وحضارتها والجزائر بلد كبير بتاريخها وحضارتها وكل شعب له الحق يفخر بإرثه وهويته».

واختتمت: «فى النهاية، أكرر محبتى واحترامى للمغرب والمغاربة، كما أكرر محبتى واحترامى للجزائر والجزائريين وأتمنى أن تظل العلاقة بين الشعوب مبنية على المودة والاحترام المتبادل لأن ما يجمعنا أكبر بكثير من أى جدل أو اختلاف، محبتى وتقديرى للجميع».