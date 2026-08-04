وزير النقل يعلن دخول مبنى التحكم المركزي (CTC) بسوهاج الخدمة إعلانا بالانتهاء الكامل من مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات



في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تنفيذ خطة الدولة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة النقل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال مشروعات تحديث نظم الإشارات على مختلف خطوط السكك الحديدية بما يعزز معدلات السلامة والأمان ويرفع كفاءة التشغيل

أعلن الفريق مهندس /كامل الوزير، وزير النقل، دخول مبنى التحكم المركزي (CTC) بمحافظة سوهاج الخدمة، والذي يتحكم في حركة مسير القطارات على خط (أسيوط – نجع حمادي)، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات الذي نفذته شركة هيتاشي العالمية. وأكد وزير النقل أن دخول مبنى التحكم المركزي (CTC) الخدمة يمثل المرحلة الختامية للمشروع، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من مشروع تطوير نظم الإشارات على خط (أسيوط – نجع حمادي) بطول 181 كيلومتر ويكون قد تم الانتهاء بالكامل من تطوير وتحديث نظم الاشارات بالقطاع من (بني سويف / المنيا / اسيوط/ سوهاج / نجع حمادي ) بطول 431 كم

موضحا أن تشغيل مبنى التحكم المركزي (CTC) بسوهاج يتيح إدارة حركة القطارات على كامل نطاق المشروع من خلال مركز تحكم مركزي رئيسي، الأمر الذي يسهم في رفع مستويات السلامة والأمان، وتعزيز منظومة التحكم والسيطرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للخط، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل زمن الرحلات،، والاسهام في تقليل احتمالات الحوادث ورفع مستوى الاعتمادية على شبكة السكك الحديدية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ، مشيرا الى أن الخط يعمل حاليًا بالكامل بنظام الإشارات الإلكتروني الحديث (EIS)، ويضم 17 برجًا رئيسيًا، و3 أبراج ثانوية، و59 مزلقانًا مطورًا، إلى جانب تطبيق نظام التحكم المركزي (CTC) على امتداد الخط بالكامل.



وأوضح الوزير أن العمل يتواصل بالتوازي لاستكمال تنفيذ خطة الدولة لتطوير نظم الإشارات بباقي خطوط الوجه القبلي، حيث يجري حاليًا تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات على خط (القاهرة – الجيزة – بني سويف) بطول 125 كيلومترًا بواسطة تحالف شركتي هيتاشي وأوراسكوم، إلى جانب تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات على خط (نجع حمادي – الأقصر) بطول 118 كيلومترًا بواسطة تحالف هيونداي روتيم الكوري وشركة دياتي، فضلاً عن اتخاذ إجراءات طرح مشروع تطوير نظم الإشارات على خط (الأقصر – السد العالي) بطول 224 كيلومترًا.