عايدة رياض: التعاون مع تامر محسن مميز وأفضل أعمال الـ15 حلقة لهذا السبب |خاص

تحدثت الفنانة عايدة رياض عن رؤيتها للأعمال الدرامية القصيرة خلال الفترة الحالية مؤكدة أنها تميل إلى الأعمال المكونة من 15 حلقة لما تتميز به من تركيز وسرعة في الإيقاع مقارنة بالأعمال الطويلة وايضا تحدثت عن تعاونها مع المخرج تامر محسن مؤكدًا أنه مخرج مميز وإضافة لأى فنان.



وأوضحت الفنانة عايدة رياض في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» أنها تفضل الأعمال القصيرة مثل مسلسلات الـ15 حلقة، نظرًا لأنها أكثر تركيزًا وإيقاعها أسرع، بينما تحتاج الأعمال الطويلة إلى أحداث قوية بشكل مستمر حتى لا تقع فى فخ الحشو.

وتحدثت عايدة رياض عن تعاونها مع عدد من المخرجين خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن العمل مع أصحاب الرؤية الإخراجية المختلفة يضيف الكثير لمسيرتها الفنية.

وأوضحت الفنانة عايدة رياض أن التعاون مع المخرج تامر محسن يعد من التجارب المميزة في مشوارها الفني، مشيرة إلى أنه يمتلك رؤية إخراجية خاصة تضيف قيمة فنية لأي عمل يشارك فيه.

عايدة رياض تتحدث عن التحديات التى تواجه الصناعة الفنية

وتحدثت الفنانة عايدة رياض عن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الفنية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن زيادة الإنتاج وقوة الورق من أهم العوامل المطلوبة لدعم الدراما والسينما وإتاحة فرص أكبر للفنانين.

وقالت عايدة رياض، في تصريح خاص لموقع«صدى البلد»، إن الحركة الإنتاجية فى السينما ما زالت بحاجة إلى دفعة أكبر تسمح بوجود الفنانين في أعمال متنوعة على مدار العام، مشيرة إلى أن الساحة الفنية تضم العديد من الطاقات والخبرات التي تستحق فرصًا أوسع للظهور.

وأضافت أن أزمة بعض الأعمال الحالية تكمن في النصوص، موضحة أن المجتمع مليء بالقصص الإنسانية القادرة على تقديم أعمال قوية ومؤثرة، لكنها تحتاج إلى معالجة درامية أكثر عمقًا واهتمامًا بالتفاصيل.

كما أعربت عن حزنها لابتعاد عدد من الفنانين أصحاب التاريخ الطويل عن الساحة الفنية بسبب قلة الفرص المناسبة، متمنية أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الإنتاج بما يتيح مشاركة جميع الفنانين وتقديم أعمال تليق بتاريخهم الفني.

مسلسل بابا وماما جيران

وشاركت عايدة رياض فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “بابا وماما جيران” الذى حقق نجاحا كبيرا وهو مكون من 15 حلقة ويعرض وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم عايدة رياض، محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، ومحمد التاجي، من إنتاج صباح إخوان وتأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.