قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026.. تعادل مثير بين إنجلترا وكرواتيا في الشوط الأول
خطة خاصة.. حسام حسن يجهز منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا بالمونديال
الصين لإيران: يجب معالجة ملف الملاحة في مضيق هرمز
المندوه يكشف مفاجأة بشأن أرض 6 أكتوبر الخاصة بـ«القلعة البيضاء» .. تفاصيل
مشكلات الزمالك ستنتهي.. ممدوح عباس يعلن إنشاء 2 مول تجاري بميت عقبة وأكتوبر
رسميًا .. إقالة مدرب نادي لايبزيج الألماني
انفراجة مُرتقبة لأزمة المعاشات.. البرلمان يكشف موعد إنهاء المشكلة وصرف التعويضات للمُتضررين
قرار صادم في الهند .. حظر غير مسبوق لتطبيق تيليجرام يثير جدلا واسعا
هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق عرض فيلم 7DOGS في دور السينما المغربية
هل يمكن إسقاط الجنسية المصرية؟.. القانون يحدد الحالات والشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عايدة رياض: التعاون مع تامر محسن مميز وأفضل أعمال الـ15 حلقة لهذا السبب |خاص

عايدة رياض
عايدة رياض
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة عايدة رياض عن رؤيتها للأعمال الدرامية القصيرة خلال الفترة الحالية مؤكدة أنها تميل إلى الأعمال المكونة من 15 حلقة لما تتميز به من تركيز وسرعة في الإيقاع مقارنة بالأعمال الطويلة وايضا تحدثت عن تعاونها مع المخرج تامر محسن مؤكدًا أنه مخرج مميز وإضافة لأى فنان. 

وأوضحت الفنانة عايدة رياض في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» أنها تفضل الأعمال القصيرة مثل مسلسلات الـ15 حلقة، نظرًا لأنها أكثر تركيزًا وإيقاعها أسرع، بينما تحتاج الأعمال الطويلة إلى أحداث قوية بشكل مستمر حتى لا تقع فى فخ الحشو.

وتحدثت عايدة رياض عن تعاونها مع عدد من المخرجين خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن العمل مع أصحاب الرؤية الإخراجية المختلفة يضيف الكثير لمسيرتها الفنية.

وأوضحت الفنانة عايدة رياض أن التعاون مع المخرج تامر محسن يعد من التجارب المميزة في مشوارها الفني، مشيرة إلى أنه يمتلك رؤية إخراجية خاصة تضيف قيمة فنية لأي عمل يشارك فيه. 

عايدة رياض تتحدث عن التحديات التى تواجه الصناعة الفنية 

وتحدثت الفنانة عايدة رياض عن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الفنية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن زيادة الإنتاج وقوة الورق من أهم العوامل المطلوبة لدعم الدراما والسينما وإتاحة فرص أكبر للفنانين.

وقالت عايدة رياض، في تصريح خاص لموقع«صدى البلد»، إن الحركة الإنتاجية فى السينما ما زالت بحاجة إلى دفعة أكبر تسمح بوجود الفنانين في أعمال متنوعة على مدار العام، مشيرة إلى أن الساحة الفنية تضم العديد من الطاقات والخبرات التي تستحق فرصًا أوسع للظهور.

وأضافت أن أزمة بعض الأعمال الحالية تكمن في النصوص، موضحة أن المجتمع مليء بالقصص الإنسانية القادرة على تقديم أعمال قوية ومؤثرة، لكنها تحتاج إلى معالجة درامية أكثر عمقًا واهتمامًا بالتفاصيل.

كما أعربت عن حزنها لابتعاد عدد من الفنانين أصحاب التاريخ الطويل عن الساحة الفنية بسبب قلة الفرص المناسبة، متمنية أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الإنتاج بما يتيح مشاركة جميع الفنانين وتقديم أعمال تليق بتاريخهم الفني.

مسلسل بابا وماما جيران 

وشاركت عايدة رياض فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “بابا وماما جيران” الذى حقق نجاحا كبيرا وهو مكون من 15 حلقة ويعرض وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم عايدة رياض، محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، ومحمد التاجي، من إنتاج صباح إخوان وتأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم. 

عايدة رياض مسلسل بابا وماما جيران اعمال عايدة رياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

ترشيحاتنا

هل يجب صيام يوم عاشوراء؟

هل يجب صيام يوم عاشوراء؟.. أمين الفتوى يوضح

وفد جمعية الإغاثة الزراعية يزور المعاهد الأزهرية في فلسطين

وفد جمعية الإغاثة الزراعية يزور المعاهد الأزهرية في فلسطين لبحث سبل التعاون

د. علي فخر

أمين الفتوى: التخطيط لا ينافي التوكل.. والنبي قدّم النموذج الكامل في إدارة الحياة

بالصور

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

للدايت.. سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

بعد طرح ميتسوبيشي ديستينيتور.. أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد