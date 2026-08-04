تصل لـ45 درجة.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد، إسراء عبدالمطلب، نشرة إخبارية جديدة استعرضت خلالها تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم "الثلاثاء"، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها مختلف أنحاء الجمهورية، وفي مقدمتها استمرار الأجواء الصيفية الحارة وارتفاع نسب الرطوبة، إلى جانب نشاط الرياح وتكوّن الشبورة المائية على بعض الطرق.

وتضمنت النشرة درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات، مع استعراض أبرز نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين، ومنها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو كاملًا:

