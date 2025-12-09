قدمت مذيعة “صدى البلد”، إسراء عبد المطلب، تغطية عن أخطر 48 ساعة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول.

ويشهد النادي توتراً غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة بعد أن تحولت الخلافات المكتومة مع المدرب الهولندي آرني سلوت إلى أزمة علنية قد تحدد مستقبل اللاعب داخل "أنفيلد".

انطلقت شرارة الأزمة عقب لقاء ليدز يونايتد الذي انتهى بالتعادل 3-3، حين جلس صلاح على دكة البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي رغم جاهزيته الفنية، ما دفعه لإطلاق تصريحات غاضبة أثارت جدلاً واسعاً.

وفي خطوة مفاجئة، استبعدت إدارة ليفربول صلاح من قائمة مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، وهو ما اعتُبر "إجراءً عقابياً" بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

ويجري حالياً وكيل اللاعب رامي عباس محادثات مكثفة مع إدارة النادي من دبي، وسط ترقب حاسم لمستقبل اللاعب، رغم تأكيد المدرب أن الباب لم يُغلق تماماً أمام عودة صلاح، رغم الأزمة الأخيرة.

