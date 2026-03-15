اكتشف بلاوي بمراكز الشباب.. شوبير يشيد بجهود وزير الرياضة

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بـ أداء كابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بعد زيارته المفاجئة لعدد من مراكز الشباب

زيارات وزير الشباب والرياضة

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"براڤو كابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اللى عمله النهارده وزياراته المفاجئة اللي بجد لعدد من مراكز الشباب اول خطوه ع الطريق الصحيح كمل زياراتك واكتشاف البلاوى والمهازل اللي موجودة هناك دي بداية المشوار الصح".

وكان قد قام وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من مراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والجيزة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنشآت الشباب والرياضة والتأكد من انتظام العمل داخل مراكز الشباب.

وشملت الجولة زيارة عدد من مراكز الشباب، منها مركز شباب الحيتية بالعجوزة، ومركز شباب ميت عقبة، ومركز شباب المنيل، ومركز شباب أبو السعود، ومركز شباب عين الصيرة، ومركز شباب السيدة نفيسة، ومركز شباب السيدة زينب، بالإضافة إلى مركز شباب زينهم.

وخلال الجولة، تفقد الوزير الملاعب والمنشآت داخل المراكز، والتقى بعدد من الشباب ورواد مراكز الشباب، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة داخل المراكز.

وفي ختام الجولة، أصدر وزير الشباب والرياضة عددًا من القرارات والتوجيهات الحاسمة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير داخل مراكز الشباب، موجّهًا بمحاسبة المقصرين فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو إهمال في أداء العمل.

كما شدد الوزير على تكريم ومكافأة العناصر الملتزمة والمتميزة داخل مراكز الشباب، دعمًا لجهودهم في الارتقاء بمستوى العمل وتقديم أفضل الخدمات للشباب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة وانضباطًا أكبر في منظومة العمل داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.