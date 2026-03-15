محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في موقعة توتنهام

يخوض فريق ليفربول مواجهة مهمة مساء اليوم الأحد عندما يستضيف نظيره توتنهام، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، على ملعب "أنفيلد".

ويسعى ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل الفريق المركز السادس برصيد 48 نقطة.

في المقابل، يدخل توتنهام اللقاء وهو في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، آملاً في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول المسابقة.

ويعوّل ليفربول بشكل كبير على نجمه المصري محمد صلاح، الذي استعاد تألقه التهديفي مؤخرًا، بعدما سجل في شباك ولفرهامبتون خلال الجولة الماضية من الدوري، كما هز الشباك أمام الفريق نفسه في مواجهة دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويطمح صلاح إلى مواصلة مستواه المميز وقيادة "الريدز" لتحقيق الانتصار، بما يعزز حظوظ الفريق في المنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام توتنهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ – أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح – دومينيك سوبوسلاي – كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.