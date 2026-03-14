على طريقة التجربة الدنماركية..وزير الشباب يجري جولة مفاجئة وقرارات لمحاسبة المقصرين

قام وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من مراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والجيزة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنشآت الشباب والرياضة والتأكد من انتظام العمل داخل مراكز الشباب.

وشملت الجولة زيارة عدد من مراكز الشباب، منها مركز شباب الحيتية بالعجوزة، ومركز شباب ميت عقبة، ومركز شباب المنيل، ومركز شباب أبو السعود، ومركز شباب عين الصيرة، ومركز شباب السيدة نفيسة، ومركز شباب السيدة زينب، بالإضافة إلى مركز شباب زينهم.

وخلال الجولة، تفقد الوزير الملاعب والمنشآت داخل المراكز، والتقى بعدد من الشباب ورواد مراكز الشباب، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة داخل المراكز.

وفي ختام الجولة، أصدر وزير الشباب والرياضة عددًا من القرارات والتوجيهات الحاسمة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير داخل مراكز الشباب، موجّهًا بمحاسبة المقصرين فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو إهمال في أداء العمل.

كما شدد الوزير على تكريم ومكافأة العناصر الملتزمة والمتميزة داخل مراكز الشباب، دعمًا لجهودهم في الارتقاء بمستوى العمل وتقديم أفضل الخدمات للشباب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة وانضباطًا أكبر في منظومة العمل داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.