معندوش مسئولية.. مهيب عبد الهادي يشن هجوما لاذعا على لاعب الزمالك

انتقد الإعلامي مهيب عبد الهادي، لاعب نادي الزمالك شيكو بانزا، في مباراة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل ضمن منافسات الكونفدرالية.

وكتب مهيب عبر حسابه على فيسبوك: "شيكوبانزا تحس انو طالع رحلة بيلعب كورة خماسي رايح يجامل حد معندوش أي نوع من المسؤلية واللعب في فريق كبير زي الزمالك".

ونجح عدي الدباغ في تسجيل الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمى فريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل لتصبح النتيجة 1-1، على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل عدي الدباغ الهدف في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من أحمد ربيع من منتصف الملعب خلف خطوط الدفاع ليسجلها على يمين حارس المرمى الكونغولي وتعلن عن تعادل الزمالك بالنتيجة.

هدف أوتوهو

ونجح تشارلز أتيبو في تسجيل الهدف الأول لفريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها على يسار محمد صبحي حارس الزمالك من فوق الحائط.