التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

أعلن الجهاز الفني لفريق إنتر ميلان بقيادة كريستيان كيفو ، تشكيل الفريق لمواجهة ضيفه أتالانتا، المقررة اليوم الأحد على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان (3-5-2) كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان أوريل بيسيك، مانويل أكانجي، كارلوس أوجوستو

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، بيوتر زيلينسكي، سوتشيتش، فيديريكو ديماركو

الهجوم: ماركوس تورام، فرانشيسكو إسبوزيتو

ويأمل إنتر ميلان في العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة في ديربي الغضب أمام ميلان، وتعويض جماهيره، خصوصًا وأن الفريق يتصدر جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، بفارق سبع نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني.

وتعد المباراة فرصة مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى أصحاب الأرض لاستعادة نغمة الانتصارات، بينما يطمح أتالانتا لتعزيز مركزه ضمن المراكز العليا في الدوري الإيطالي.

