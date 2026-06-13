مدبولي يصل إلى البحيرة لتفقد عدد من المشروعات

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل الي محافظة البحيرة لبدء زيارة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي عدد من مشروعات الطرق و شركات الغاز برشيد ومتحف رشيد وقصر الملك فاروق.

وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة البحيرة في إطار زيارته المستمرة للمحافظات لمتابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية والاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظات.

ويتفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة ويرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.