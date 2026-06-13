الأوقاف تدعو لحضور ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الإمام الحسين

دعت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية إلى فيس بوك إلى لحضور ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.

وقالت فى بيان بها: تتشرف وزارة الأوقاف بدعوتكم لحضور فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي، الذي يُعقد بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٦م، في تمام السابعة صباحًا، وذلك بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور عدد من الطلاب الوافدين وطلاب العلم.

ويأتي انعقاد الملتقى في نسخته السادسة، تزامنًا مع استقبال العام الهجري الجديد ١٤٤٨هـ، استمرارًا لرسالته العلمية والفكرية، وحرصًا من وزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وتعزيز التواصل العلمي والثقافي، انطلاقًا من دور مصر العلمي والحضاري.