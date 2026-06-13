رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بالقاهرة .. صور

تفقد عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، صباح اليوم السبت، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

زيارة لجنة معهد مصر الجديدة

وشملت الجولة الميدانية متابعة سير العمل بعدد من لجان منطقة القاهرة الأزهرية، حيث قام بزيارة لجنة معهد مصر الجديدة العسكري بميدان الحجاز، ولجنة معهد فتيات مصر الجديدة بشارع السباق بمصر الجديدة؛ للاطمئنان على انتظام الامتحانات ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لها، مؤكدًا التعامل الفوري مع أي معوقات لتحقيق صالح العمل.

توفير سبل الراحة والرعاية للطلاب

وأكد رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، أن الأزهر الشريف يحرص على توفير جميع سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات، بما يساعدهم على أداء اختباراتهم في أجواء مناسبة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء اللجان وجميع القائمين على أعمال الامتحانات لضمان انتظامها وفق الضوابط المعدة.

ضوابط وضع الورقة الامتحانية

كما اطمأن على مستوى الامتحان ومدى ملاءمتها للمقرر الدراسي وضوابط وضع الورقة الامتحانية، متمنيًا للطلاب دوام التوفيق والنجاح.



تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي يوليها الأزهر الشريف لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بما يضمن انتظامها تحقيقًا لرؤية الأزهر الشريف ورسالته.

امتحان مادة الفيزياء

يؤدي طلاب الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي، صباح اليوم السبت، امتحان مادة الفيزياء، وذلك وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وقال الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، خلال بث مباشر المؤتمر الصحفي الخاص باستعراض أبرز الاستعدادات للشهادة الثانوية الأزهرية.

وأضاف الشيخ «عبد الغني» أن الأزهر يواصل جهوده الحثيثة لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالصورة التي تليق برسالته وتاريخه العريق، مقدما الشكرا لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعته الدقيقة والمستمرة لكافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وحرصه الدائم على توفير جميع السبل التي تضمن خروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف، وفي إطار من النزاهة والانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

إجراءات حاسمة لمواجهة الغش

وشدد القائم بعمل وكيل الأزهر، على أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة جميع صور الغش، وخاصة الغش الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التطبيق الكامل للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حفاظا على حقوق الطلاب المجتهدين وترسيخا لقيم الأمانة والانضباط.

رسالة إلى الطلاب

ووجه رسالة إلى الطلاب قائلاً: إن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالاجتهاد والأمانة والثقة بالله، وأن ما تبذلونه اليوم من جهد سيكون بإذن الله أساسا لمستقبل مشرق، فحافظوا على قيمة العلم وتمسكوا بالأخلاق التي تربيتم عليها في رحاب الأزهر الشريف، موجها رسالة تقدير وطمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدا أن الأزهر يبذل كل ما في وسعه لتوفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة، ونأمل منكم أن يكون دوركم داعما لأبنائكم نفسيا ومعنويا خلال هذه الفترة المهمة.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.



