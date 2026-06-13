قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأفريقي التونسي يفجر مفاجأة بشأن الزمالك: نرغب في توقيع اتفاقيات
قائمة أجهزة أبل المحرومة من ميزات الذكاء الاصطناعي "Siri AI"
مدرب البوسنة يتحسر على ضياع الفوز أمام كندا: الحظ ساعدنا.. وسنقاتل حتى النهاية
تحرك برلماني ضد تسعير العدادات الكودية.. ومطالب بحماية محدودي الدخل
أيبولا يواصل الفتك بالشعب في الكونغو الديمقراطية ويصيب 689 حتي الآن
وليد معاذ يحذر منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا: دي بروين ودوكو الأخطر
فيريرا: حلوا أزمتي مع الزمالك.. وزيزو أخطر أسلحة مصر أمام بلجيكا
مصرع مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في قنا
حكم صيام يوم عاشوراء في شهر المحرم.. دار الإفتاء : ثواب عظيم
ارتفاع نسب الرطوبة ورياح وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت
52.16 جنيه آخر قيمة لأكبر سعر دولار اليوم
مختار غباشي يشرح تفاصيل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران ومكاسب الطرفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كراسة شروط سكن لكل المصريين.. 8 مستندات أساسية لحجز شقق الإسكان 2026

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
عبد العزيز جمال

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للإعلان عن تفاصيل الطرح الجديد لمشروع "سكن لكل المصريين"، الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يبحث آلاف المواطنين عن الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان 2026 لضمان قبول طلباتهم فور فتح باب التقديم.

إذا كنت تخطط لحجز شقق الإسكان في الطرح الحالي، يجب عليك تجهيز ملف كامل يتضمن المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة لضمان قبول طلبك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع مراعاة رفعها بصيغة PDF.

كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان 2026

يجب أن يتضمن ملف المتقدم لحجز شقق الإسكان الأوراق التالية بدقة:

  • بطاقة الرقم القومي: صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
  • شهادات ميلاد الأبناء: صور مميكنة من شهادات ميلاد الأطفال.
  • وثائق الحالة الاجتماعية: قسيمة زواج مميكنة، وفي حالات أخرى: قسيمة طلاق أو شهادة وفاة مميكنة.
  • إثبات الإقامة: إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء، غاز، أو مياه).
  • إثبات السكن: صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية الحالية التي يقيم بها المتقدم.
  • مستندات الدخل: شهادة دخل معتمدة توضح صافي المرتب الشهري (مفردات مرتب) أو شهادة دخل من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة.
  • الوضع التأميني: برنت تأمينات اجتماعية موضح به الأجر التأميني إن وجد.
  • الروابط الأسرية: قيد عائلي مميكن للمتقدم.
    سكن لكل المصريين

الأوراق المطلوبة لذوي الهمم

تمنح وزارة الإسكان أولوية خاصة لذوي الهمم عند حجز شقق الإسكان، ويشترط إرفاق المستند التالي في ملف التقديم:

التقرير الطبي: صورة من التقرير الطبي الحديث الصادر عن المجالس الطبية المتخصصة، أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لإثبات الحالة الصحية للمتقدم.

شروط حجز شقق الإسكان 2026

  • ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.
  • عدم الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة.
  • أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المطروح بها الوحدات أو مقيمًا بها أو يعمل فيها.
  • الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للدخل وفق كراسة الشروط.

مميزات حجز شقق الإسكان 2026

  • تسليم الوحدات كاملة التشطيب والمرافق.
  • أنظمة سداد مرنة تعتمد على التمويل العقاري.
  • فائدة مدعومة وفترات تقسيط ممتدة تصل إلى 30 عامًا.
  • تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
    سكن لكل المصريين

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان

  • الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
  • تحميل كراسة الشروط وقراءتها بدقة.
  • تجهيز المستندات المطلوبة بصيغة PDF.
  • سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد.
  • رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني.
  • متابعة الطلب حتى الحصول على الموافقة.
الإسكان سكن لكل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي حجز شقق الإسكان 2026 الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان شروط حجز شقق الإسكان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

سعر الذهب

زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

كليوباترا وصلت كام؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

محمد صلاح

نجم بلجيكا يستفز محمد صلاح قبل مواجهة منتخب مصر.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

منتخب المغرب

تعليق قوي من مدرب المغرب عن أنشيلوتي قبل مواجهة البرازيل

محمد صلاح

جلسة تصوير خاصة لنجوم منتخب مصر قبل المشاركة في كأس العالم 2026

منتخب الأرجنتين

موقف مدافع الأرجنتين من مواجهة الجزائر في كأس العالم

بالصور

البشاميل.. طريقة التحضير وأسرار نجاح الصلصة البيضاء في المطبخ

البشاميل
البشاميل
البشاميل

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز الاستقرار

برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك
برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك
برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك

برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير
برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير
برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير

فيديو

اكتشاف نقوش صخرية

نقوش صخرية تحكي الماضي .. عبارة نادرة عن عمر بن الخطاب تثير اهتمام الباحثين

محمد صلاح

عقد لـ 3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد