كراسة شروط سكن لكل المصريين.. 8 مستندات أساسية لحجز شقق الإسكان 2026

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للإعلان عن تفاصيل الطرح الجديد لمشروع "سكن لكل المصريين"، الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يبحث آلاف المواطنين عن الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان 2026 لضمان قبول طلباتهم فور فتح باب التقديم.

إذا كنت تخطط لحجز شقق الإسكان في الطرح الحالي، يجب عليك تجهيز ملف كامل يتضمن المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة لضمان قبول طلبك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع مراعاة رفعها بصيغة PDF.





الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان 2026

يجب أن يتضمن ملف المتقدم لحجز شقق الإسكان الأوراق التالية بدقة:

بطاقة الرقم القومي: صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة. شهادات ميلاد الأبناء: صور مميكنة من شهادات ميلاد الأطفال.

صور مميكنة من شهادات ميلاد الأطفال. وثائق الحالة الاجتماعية: قسيمة زواج مميكنة، وفي حالات أخرى: قسيمة طلاق أو شهادة وفاة مميكنة.

قسيمة زواج مميكنة، وفي حالات أخرى: قسيمة طلاق أو شهادة وفاة مميكنة. إثبات الإقامة: إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء، غاز، أو مياه).

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء، غاز، أو مياه). إثبات السكن: صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية الحالية التي يقيم بها المتقدم.

صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية الحالية التي يقيم بها المتقدم. مستندات الدخل: شهادة دخل معتمدة توضح صافي المرتب الشهري (مفردات مرتب) أو شهادة دخل من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة.

شهادة دخل معتمدة توضح صافي المرتب الشهري (مفردات مرتب) أو شهادة دخل من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة. الوضع التأميني: برنت تأمينات اجتماعية موضح به الأجر التأميني إن وجد.

برنت تأمينات اجتماعية موضح به الأجر التأميني إن وجد. الروابط الأسرية: قيد عائلي مميكن للمتقدم.



الأوراق المطلوبة لذوي الهمم

تمنح وزارة الإسكان أولوية خاصة لذوي الهمم عند حجز شقق الإسكان، ويشترط إرفاق المستند التالي في ملف التقديم:

التقرير الطبي: صورة من التقرير الطبي الحديث الصادر عن المجالس الطبية المتخصصة، أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لإثبات الحالة الصحية للمتقدم.

شروط حجز شقق الإسكان 2026

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

عدم الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المطروح بها الوحدات أو مقيمًا بها أو يعمل فيها.

الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للدخل وفق كراسة الشروط.

مميزات حجز شقق الإسكان 2026

تسليم الوحدات كاملة التشطيب والمرافق.

أنظمة سداد مرنة تعتمد على التمويل العقاري.

فائدة مدعومة وفترات تقسيط ممتدة تصل إلى 30 عامًا.

تخفيف الأعباء المالية على المواطنين.



خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان