طرح جديد في 8 مدن .. تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين

يبحث الكثير عن كراسة شروط سكن لكل المصريين، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنهاء فترة بيع كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، حتى الأحد 14 يونيو 2026، بعد قرار مد فترة التقديم لمدة أسبوعين إضافيين لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المطورين للمشاركة.

كراسة شروط سكن لكل المصريين

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع متاحة إلكترونيًا للمطورين العقاريين الراغبين في المشاركة، وتتضمن كافة الاشتراطات الفنية والمالية والتنفيذية المطلوبة لتنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأكدت الكراسة ضرورة التزام المطور بمعاينة الأرض المطروحة معاينة تامة نافية للجهالة، فإن هذا التقدم للمشروع بمثابة موافقة نهائية على موقع الأرض وكافة ظروفها، كما يلتزم المطور بتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وكشفت كراسة الشروط عن مجموعة من المواصفات الفنية الجديدة للوحدات السكنية، حيث يلتزم المطور بتنفيذ عمارات سكنية بارتفاع أرضي وخمسة أدوار كحد أدنى، مع الالتزام بقيود الارتفاعات المعتمدة من الجهات المختصة والاشتراطات البنائية للمشروع.

وتضم كل عمارة أربع وحدات سكنية في الدور الواحد، بمتوسط مساحة يبلغ نحو 86 مترًا مربعًا للوحدة كاملة التشطيب، شاملًا نصيبها من المنافع العامة والخدمات المشتركة.

أسعار وحدات سكن لكل المصريين

حددت الكراسة الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية بدون مصعد بمبلغ مليون و250 ألف جنيه، شاملًا حصة الأرض ووديعة صيانة تعادل 5% من قيمة الوحدة، كما يصل الحد الأقصى لسعر الوحدة المزودة بمصعد إلى مليون و350 ألف جنيه متضمنًا حصة الأرض ووديعة الصيانة.

نصت شروط التعاقد على إمكانية زيادة أسعار الوحدات بنسبة لا تتجاوز 10% في حال ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 50% أو أكثر خلال فترة التنفيذ.

وتضمنت المواصفات المعمارية للمشروع تنفيذ مداخل العمارات ببوابات كريتال ذات تصميم عصري واستخدام الرخام المحلي في التشطيبات، بالإضافة إلى تركيب أبواب من خشب السويد بتشطيب أستر، وشبابيك من الألومنيوم أو مادة PVC وفق طبيعة كل وحدة.

أما الأرضيات تنفذ باستخدام سيراميك فرز أول بمقاسات تبدأ من 40×40 سم، مع استخدام دهانات بلاستيكية عالية الجودة للجدران، بينما تشمل التجهيزات الصحية تركيب أطقم مناسبة لطبيعة المشروع وتوفير حمام مزود بحوض استحمام.

نظام التمويل العقاري في الإسكان الاجتماعي

في إطار دعم المواطنين للحصول على السكن الملائم، نصت الكراسة على التزام المطور ببيع الوحدات بنظام التمويل العقاري وفق الضوابط المعتمدة من صندوق الإسكان الاجتماعي، بعد موافقة جهات التمويل العقاري المتعاقدة مع الصندوق، بسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة طوال مدة التمويل، وبفترة سداد تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.

وحددت الكراسة مدة تنفيذ المشروعات السكنية المقامة على نسبة 80% من مساحة الأرض المخصصة بأربع سنوات، تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري بحد أقصى ستة أشهر من تاريخ التعاقد، بينما تبلغ مدة تنفيذ مناطق الخدمات المقامة على نسبة 20% من إجمالي مساحة الأرض خمس سنوات.

أماكن وحدات سكن لكل المصريين

تستهدف المبادرة الرئاسية تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة في ثماني مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة.

الأوراق المطلوبة لـ حجز شقق الإسكان 2026

يتعين على الراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي تجهيز عدد من المستندات الأساسية وتشمل:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجه أو زوجته.

ـ شهادة إثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي.

ـ إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز).

ـ قسيمة الزواج المميكنة للمتزوجين.

ـ برنت تأميني إن وجد.

ـ شهادات ميلاد الأبناء المميكنة.

ـ إيصال سداد مقدم جدية الحجز.

ـ إيصال سداد كراسة الشروط والمصاريف الإدارية.

ـ الإقرار والاستمارة الواردة بكراسة الشروط بعد استكمال البيانات والتوقيع عليها.