بقسط يصل إلى 30 عامًا.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح «سكن لكل المصريين 9»

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، حيث تستعد للإعلان عن مرحلة جديدة من مشروع «سكن لكل المصريين 9»، الذي يعد أحد أكبر مشروعات الإسكان المدعومة التي تنفذها الدولة لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتي الطرح الجديد في إطار خطة الدولة الرامية إلى توفير سكن ملائم وآمن للمواطنين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي، مع تقديم تسهيلات كبيرة في أنظمة السداد والتمويل العقاري.

طرح جديد خلال أسابيع

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الإعلان التاسع من مشروع «سكن لكل المصريين» من المقرر طرحه خلال شهر تقريبًا، بعد الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والتفاصيل النهائية الخاصة بالحجز.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإتاحة كراسات الشروط وفتح باب التقديم الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الحجز.

وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن

ومن المنتظر أن يشمل الطرح الجديد وحدات سكنية كاملة التشطيب ومجهزة بالمرافق الأساسية، بما يضمن جاهزيتها للسكن فور الاستلام.

كما يتضمن الإعلان وحدات جاهزة للتسليم الفوري، إلى جانب وحدات أخرى سيتم تسليمها خلال فترات زمنية محددة وفق الجداول التنفيذية للمشروعات.

وتتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات الأسر المصرية المختلفة، مع توزيعها على عدد من المدن الجديدة والمحافظات.

تمويل عقاري ميسر وأقساط طويلة الأجل

ويواصل مشروع «سكن لكل المصريين» تقديم مزايا تمويلية جاذبة للمواطنين، من خلال نظام التمويل العقاري المدعوم الذي يتيح سداد مقدم حجز مناسب وتقسيط باقي قيمة الوحدة على فترات زمنية طويلة قد تصل إلى 30 عامًا.

وتسهم هذه التسهيلات في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتمكين شريحة أكبر من الأسر من الحصول على وحدة سكنية مناسبة بأسعار مدعومة.

الشروط المتوقعة للحجز

وبحسب الضوابط المنظمة للطروحات السابقة، من المتوقع أن تتضمن شروط الحجز في الإعلان الجديد ما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

عدم حصول المتقدم أو أحد أفراد أسرته على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان المدعومة سابقًا.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين أو العاملين بها.

الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا ضمن كراسة الشروط.

الأوراق المطلوبة للتقديم

ويُنصح المواطنون الراغبون في الحجز بتجهيز المستندات الأساسية المطلوبة مسبقًا، والتي تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة.

قسيمة الزواج أو مستندات الحالة الاجتماعية.

شهادات ميلاد الأبناء القصر.

مفردات مرتب أو مستندات إثبات الدخل.

إيصال مرافق حديث.

مستندات سداد مقدم الحجز وكراسة الشروط عند بدء التقديم.

إقبال كبير متوقع على الطرح الجديد

ويحظى مشروع «سكن لكل المصريين» بإقبال واسع من المواطنين في مختلف المحافظات، نظرًا لما يوفره من وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد مرنة، ما جعله أحد أبرز المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تكشف وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة عن جميع التفاصيل الخاصة بالطرح الجديد، بما يشمل أماكن الوحدات المطروحة والأسعار الرسمية وحدود الدخل ومواعيد الحجز والتقديم، تمهيدًا لبدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من المشروع.